El Ayuntamiento de Nápoles aprobó un proyecto de remodelación del Estadio Diego Armando Maradona con una inversión estimada de 200 millones de euros. La iniciativa se desmarca de la postura del SSC Napoli, que considera más viable la construcción de un estadio nuevo ante las dificultades de adaptar el actual recinto a los estándares exigidos por la UEFA.

El plan municipal apunta a modernizar el estadio, de titularidad pública, para posicionarlo como sede de la Eurocopa 2032, torneo que será coorganizado por Italia y Turquía. Entre las obras previstas se incluyen la reapertura del tercer anillo, la eliminación de la pista de atletismo y la ampliación de la cubierta, lo que permitiría elevar el aforo de 54.000 a cerca de 70.000 espectadores.

Además de la intervención estructural, el proyecto contempla el desarrollo de hasta 30.000 metros cuadrados de áreas comerciales, nuevos espacios de hospitality, mejoras en accesos y servicios, y la posible creación de un museo temático denominado Maradona Experience, orientado a potenciar el uso del estadio más allá de los días de partido.

La propuesta será presentada próximamente ante la UEFA, en un contexto de creciente preocupación por el estado de los estadios italianos. Mientras Nápoles avanza con su plan, otras ciudades enfrentan mayores dificultades: en Bolonia, la reforma del Estadio Renato Dall’Ara corre riesgo de paralizarse debido a retrasos y al aumento de costos, reflejando los desafíos estructurales que atraviesa el calcio.