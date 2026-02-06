Esta segunda jornada de la fiesta desde la organización anunciaron que hay cambios en los horarios de presentación de los artistas. Todos los shows se han ido atrasando algunos minutos, por lo que se estima que la jornada finalizará a las 00.50 con el show de Luck Ra.

Aclararon que todos los horarios definidos en un comienzo se movieron media hora más tarde, por lo cual la grilla definitiva para este viernes 6 de febrero de la Confluencia es la siguiente:

19.30 | Tuli

20.20 | Lauty Gram

21.10 | Roze

22.10 | FMK

23.05 | Sorteo

23.20 | Ángela Torres

00.50 | Luck Ra

Aunque recién son las 20.20, el predio en zona preferencial ya está casi lleno y hay una enorme cantidad de personas viendo el show de Lauty Gram. Previamente pasó Tuli y luego Roze encenderá la noche a pura cumbia.

Se recomienda llegar con anticipación, estacionar lejos y tener paciencia en los ingresos que podrían ir presentando demoras a medida que vaya cayendo la noche.

Este jueves, en la primera jornada, hubo más de 270 mil personas presentes en el predio, superando las expectativas y dejando la vara muy alta para los demás días.