La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 ya vive su segunda jornada en la Isla 132 y la música volvió a adueñarse del predio desde temprano. Con una importante presencia de público y el clima festivo en pleno crecimiento, Tuli Acosta salió a escena y abrió oficialmente el viernes, marcando el pulso inicial de una noche que promete ser intensa y multitudinaria.

La artista cordobesa se presenta en el escenario principal con una propuesta que combina música, baile y una fuerte puesta en escena. Influencer, bailarina y cantante, Tuli desplegó coreografías, ritmo y conexión directa con el público, que comenzó a poblar el predio desde las primeras horas de la tarde-noche y respondió con aplausos y celulares en alto.

Foto (Anahí Cárdena)

Su show funciona como el puntapié inicial de una grilla que irá creciendo con el correr de las horas. Tras la apertura de Tuli, la jornada continuará con una seguidilla de artistas que representan el presente de la música nacional y la escena urbana, en una noche que tiene a Luck Ra como uno de los grandes atractivos, junto a Ángela Torres y FMK, entre otros nombres destacados.

La segunda noche de la Confluencia vuelve a mostrar su perfil diverso y transversal, con propuestas que cruzan géneros, generaciones y estilos. Desde el pop y lo urbano hasta el cuarteto y la música bailable, el festival mantiene su fórmula: convocar a miles de personas y sostener un ritmo constante desde el inicio hasta la madrugada.

Como ocurre en cada jornada, las bandas locales también tienen su espacio y comienzan a subir al escenario ante un público que acompaña y celebra el talento regional. Para los artistas de la zona, la Confluencia representa una vidriera única y una oportunidad de mostrarse en el festival más convocante del país.

Con Tuli ya en escena y la Isla 132 vibrando desde temprano, el viernes de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 ya está en marcha y promete una noche larga, cargada de música, baile y una ciudad entera latiendo al ritmo de su festival.

