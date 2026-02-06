La segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia ya entró en ritmo fuerte y alrededor de las 20.20 fue Lauty Gram quien tomó el mando del escenario principal. Con el predio en constante crecimiento y un público mayoritariamente joven copando los sectores cercanos, el artista urbano comenzó su show y le puso volumen, baile y clima festivo a la tarde-noche en la Isla 132.

Desde los primeros minutos, Lauty desplegó una seguidilla de hits que encendieron al público. Temas como Llegué yo, Mayor que yo, Que Cabrona y Vida Gangster sonaron con fuerza y fueron coreados por miles de personas, marcando uno de los momentos más intensos hasta ahora de la segunda jornada del festival.

El show tuvo también su cuota de color y complicidad con la gente. En pleno recital, desde el público volaron bombachas hacia el escenario, una situación que el artista tomó con humor, diversión e ironía. Lauty las levantó, las mostró sonriente y generó una ovación que reforzó el vínculo con sus seguidores y le sumó un condimento bien farandulero a la noche.

Con 24 años, nacido en Buenos Aires, Lauty Gram representa a una generación que construyó su camino desde las redes sociales. Comenzó como influencer en Instagram y TikTok, donde fue ganando visibilidad y una base sólida de seguidores que hoy lo acompañan en cada presentación. En 2022 dio el salto definitivo a la música urbana y desde entonces se posicionó como uno de los nombres más reconocidos del RKT y el pop urbano.

Su paso por la Confluencia confirma ese crecimiento. Presencia escénica, hits conocidos y una conexión permanente con el público hacen de su show uno de los más celebrados de la jornada hasta el momento. Mientras la noche sigue avanzando y el predio continúa recibiendo gente, la Isla 132 ya vibra al ritmo urbano, camino a un cierre estelar que promete mantener la energía bien arriba.

