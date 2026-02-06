Desde que comenzó la Fiesta de la Confluencia este jueves 5 de febrero hay dudas de qué elementos pueden ingresarse y cuáles no. Aunque previamente se había detallado el listado, los asistentes han manifestado tener problemas en los ingresos con sus pertenencias.

Se solicita ingresar con la menor cantidad de elementos posible, priorizando lo indispensable. Ahora previo al cacheo policial hay personal advirtiendo que tanto maquillaje como perfumes y elementos de higiene personal serán retirados en caso de tenerlos, por lo cual recomiendan volver a los vehículos y dejarlos para evitar que sean quitados.

Se recuerda que no está permitido ingresar ningún tipo de aerosol ya que puede ser inflamante, por lo cual el repelente debe ser en crema. Tampoco están permitidos los encendedores ni el alcohol en gel.

Para entrar al predio hay doble cacheo donde se revisan las pertenencias y también se palpa a la persona. Más adelante se solicita el QR en caso de querer ingresar al campo preferencial, los demás sectores son libres y gratuitos.

Las recomendaciones oficiales siguen siendo las mismas en la página de la Municipalidad y en los canales de comunicación oficiales de la policía.