La obra de remodelación del aeropuerto Aviador Carlos Campos, de San Martín de los Andes, registra un avance del 55% y entró en una etapa decisiva de su ejecución. El proyecto apunta a ampliar la capacidad operativa de la terminal y adecuarla a la creciente demanda aérea de la región sur de la provincia.

Los trabajos comenzaron en octubre y contemplan la incorporación de más de mil metros cuadrados cubiertos a la infraestructura existente. La ampliación en marcha duplicará la superficie, permitiendo una reorganización integral de los espacios destinados al movimiento de pasajeros.

La nueva configuración prevé un hall central de mayor dimensión, áreas de partidas y arribos más amplias, pasillos diferenciados para mejorar la circulación y sanitarios renovados con criterios de accesibilidad. También se incorporarán nuevas oficinas administrativas y se ampliará la oferta de servicios dentro de la terminal.

Uno de los cambios más relevantes será la duplicación de los espacios comerciales, que pasarán de cuatro a ocho locales ubicados en el sector principal del edificio. Esta readecuación busca optimizar el funcionamiento cotidiano del aeropuerto y acompañar el crecimiento sostenido del flujo turístico.

En el sector de llegadas, la terminal contará con dos salidas independientes: una hacia el interior del hall y otra directamente al exterior, lo que permitirá descomprimir el tránsito de pasajeros en momentos de mayor actividad. Los sanitarios públicos estarán distribuidos en ambos extremos del edificio e incorporarán cambiadores y mayor superficie útil.

La ampliación se desarrolla hacia el frente de la estructura actual, respetando el diseño arquitectónico original del aeropuerto. Allí se construirá una nueva puerta de egreso con características similares a la de ingreso, manteniendo la identidad visual del edificio.

Desde el punto de vista técnico, la obra incluye calefacción por losa radiante, pisos de marmeta granítica y la instalación de puertas automáticas con estándares similares a los utilizados en las principales terminales aéreas del país.

La recorrida por las instalaciones fue encabezada por la vicepresidenta primera a cargo de la presidencia de la Legislatura de Neuquén, Zulma Reina, junto al intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti. También participaron autoridades provinciales y municipales, representantes de NeuquénTur y fueron recibidos por el jefe del aeropuerto, Millante Hasler, y por el arquitecto Carlos Caputo, socio fundador de la empresa Nova Fusión, adjudicataria de la obra financiada por el Estado neuquino.