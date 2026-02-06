Una tragedia conmocionó al valle de Chubut y dejó sumida en el dolor a toda la comunidad a Gaiman. Mariana de Pablo Lloyd, una maestra de 30 años y madre de un niño pequeño, perdió la vida cuando fue embestida por una camioneta Toyota Hilux mientras circulaba en bicicleta por la Ruta Provincial 7, en el paraje de Bryn Gwyn. El siniestro ocurrió a metros de la Escuela Agrotécnica N° 733 "Benito Owen".

El conductor del rodado fue hallado por policías que acudieron a la emergencia en el sitio del impacto, en estado de shock, y debió ser derivado a un centro asistencial. En las últimas horas se conoció su identidad, Jaime Segundo Giordanella, una figura muy conocida del fútbol patagónico. Actualmente es el director técnico del Club Social y Deportivo Dolavon, con el que recientemente había renovado contrato por un tercer período consecutivo.

A fines de la década del 80 en el siglo pasado, militó en Cipolletti, en la campaña 1987/88, integrante de aquel gran plantel que conformaban Marcelo Yorno, Guillermo Rivarola, los desaparecidos Pablo Comelles, Luis Amorone y Máximo Nardoni, Juan Ramón Comas, Adrián Longo y el también chubutense Marcelo Márquez, que peleó mano a mano hasta el final del campeonato por el ascenso a primera división con Deportivo Mandiyú de Corrientes, dejando una marca en la historia de ese importante equipo rionegrino.

Oriundo de Paso del Sapo, en el medio de la planicie chubutense y nacido en 1960, Jaime Giordanella es una leyenda del fútbol de la Patagonia. Durante su etapa como jugador, sobresalió por su temperamento, su capacidad táctica y su polivalencia en el mediocampo. Defendió los colores de Huracán de Comodoro Rivadavia, Cipolletti, Atlanta, All Boys y Douglas Haig, entre otros equipos.

Jaime Giordanella con la casaca de Cipolletti, en la foto el primero de arriba de izquierda a derecha

Como director técnico, construyó una trayectoria tan prolongada como exitosa. Condujo a Racing e Independiente de Trelew, Guillermo Brown Deportivo Madryn de Puerto Madryn y Germinal de Rawson, entre otros equipos de primera de Chubut, conquistando al menos un título con casi todos. Eso lo convirtió en uno de los técnico más exitosos en la región, que tiene en su palmarés como logro probablemente más destacado el el ascenso al Torneo Argentino A 2005 al frente de Huracán de Comodoro Rivadavia.

Fatal accidente esta semana

El ex jugador embistió y mató a Mariana de Pablo Lloyd, una docente de 30 años, fuentes del ámbito judicial revelaron que el entrenador podría enfrentar una imputación por homicidio culposo, figura que contempla muertes ocasionadas sin intención pero derivadas de acciones imprudentes, negligentes o que violan reglamentaciones. La formulación de cargos dependerá de cómo avance la investigación y de los resultados de las pericias que se están realizando, además de informes médicos y eventuales testimonios que se puedan recabar.

El episodio generó un profundo impacto tanto en el ambiente deportivo regional —donde Giordanella construyó la mayor parte de trayectoria, acumulando campeonatos y ascensos— como en la comunidad educativa de Gaimán y de Trelew, donde la “seño Maru” se había formado recientemente como docente.

El choque entre la camioneta y la bicicleta de la docente resultó devastador. La violencia del impacto fue de tal magnitud que, incluso el viernes por la mañana, todavía se podían observar fragmentos del casco de la víctima dispersos sobre el asfalto. Esa imagen cruda no solo refleja la dimensión del siniestro, sino también la conmoción que provocó entre quienes transitan a diario ese sector de la ruta. Además, ese detalle despertó cuestionamientos respecto a la preservación del escenario del hecho y al resguardo de evidencias fundamentales para la investigación.

Mariana falleció de forma instantánea. No hubo tiempo para ningún tipo de atención médica. La información se difundió velozmente y provocó un hondo pesar en el ámbito educativo, donde la joven se desempeñaba como maestra, y en toda la comunidad, que ahora acompaña a su familia en el duelo.

El siniestro tuvo lugar en un tramo de la Ruta Provincial 7 donde la velocidad máxima permitida es de 40 kilómetros. La señalización es explícita y el contexto no admite ambigüedades, se trata de una zona sensible, con tránsito continuo de estudiantes, docentes, trabajadores rurales y vecinos que se movilizan cotidianamente entre Gaiman, Dolavon y Trelew, en pleno corazón del valle de Chubut.