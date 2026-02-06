El tercer Sunset del verano ya comenzó en la Bodega Malma y promete convertirse en uno de los encuentros más atractivos de la temporada en la Patagonia.

Este viernes, desde las 19, la propuesta volvió a reunir música en vivo, coctelería de autor, gastronomía y vinos, con el atardecer patagónico como telón de fondo. La experiencia busca consolidarse como un espacio de disfrute abierto a todos, sin necesidad de ser expertos en vino. “Lo importante es si te gusta, hay que disfrutarlo”, había señalado Ignacio Solari, productor de Bodega Sunsets, en declaraciones radiales.

Elvio Fernández, otro de los organizadores, destacó el valor de la vista que ofrecen los viñedos en esta época cercana a la cosecha, y subrayó que el evento propone una experiencia sensorial completa vinculada al vino y la gastronomía.

Entre las opciones disponibles, los asistentes pueden elegir tragos con vino, pizzas y empanadas, propuestas gourmet, postres y café de especialidad. También está presente el Winetruck Malma, con una amplia selección de etiquetas y coctelería, además de un espacio pensado para quienes asisten solos y buscan compartir la experiencia.

Desde diciembre, la productora lleva organizados ocho sunsets en distintas bodegas, y el ciclo continúa durante febrero. Además del encuentro presencial, el evento se transmite en vivo: Prima ofrece un streaming de 20 a 22 horas y Tres Son Multitud lo comparte a través de Versus Live Stream en el canal oficial de YouTube, ampliando el alcance de la propuesta más allá de la bodega.