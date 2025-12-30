El neuquino Juan Santiago Rostan se apresta a vivir su tercera experiencia en la 48ª edición del Rally Dakar 2026 que se llevará a cabo del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita. El piloto de 30 años competirá con una KTM 450 Rally asistida por el XRaids Experience, el mismo equipo con el que participó en los competencias anteriores y también en el reciente Rally de Marruecos, disputado en octubre.

La de este años se perfila como una de las ediciones más exigentes de la era moderna, con un recorrido que prescinde de dos de sus desafíos más emblemáticos: la etapa de 48 horas y el paso por el Empty Quarter. A pesar de estas ausencias, la organización ha diseñado un trazado que se destaca por su extensión récord de kilómetros cronometrados y la introducción de dos etapas maratón, lo que promete poner a prueba la resistencia y estrategia de los competidores.

Rostan se mostró muy feliz por encarar un nuevo Dakar aunque no dejó de remarcar que “desearía que en algún momento que vuelva a América Latina. No sólo por los costos, que bajarían mucho para nosotros, sino por el tema de la gente, cuando paso por la rampa acá están mi papá, el que televisa, el que te pregunta en inglés cómo va a ir la carrera, el fotógrafo y el dueño del equipo. La cultura árabe es muy poco fierrera. Eso se siente un poco porque uno corre muy solo. Yo corrí dos veces la Ruta 40 y había gente que vos te preguntabas ¿cómo llegó acá?!".

El neuquino, que fue 36º en la General de 2024 y 30º en Rally2 en 2025, contó que “voy en búsqueda de un avance de puestos. Este año hay muchas menos motos, desconozco el motivo, pero pasaron de 177 a 116. Estaría muy feliz de terminar entre los 20 primeros. Entrenamos y dejamos todo para lograr ese objetivo”.

Rostan será uno de los 4 argentinos que competirá en la categoría motos del Dakar 2026 también opinó del recorrido que tendrá la 7ª edición en Arabia Saudita. “Este año se sacaron varios días de arena, sólo van a ser 4 ó 5 días de arena al 100%, el resto será piedra. Va a ser una carrera muy distinta. Me acostumbré mucho a la arena, pero desde que en octubre nos enteramos cómo sería el recorrido, entrenamos en terrenos más pedregosos en Neuquén para ir asimilando más el manejo”, consideró.

La competencia, que se celebrará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita, alcanzará su séptima edición consecutiva en el reino. El itinerario comenzará con el prólogo en Yanbu el 3 de enero y concluirá en la misma región el día 13, tras un recorrido total de 7.994 kilómetros para los coches y 7.906 para las motocicletas. De estos, 4.480 kilómetros serán cronometrados para los coches y 4.748 para las motos, cifras que no se registraban desde hace años.

El diseño del recorrido contempla que solo en cuatro jornadas ambas categorías no compartirán el mismo trayecto, lo que refuerza la singularidad de la edición. La primera etapa maratón se disputará el miércoles 7 de enero en Alula: los coches afrontarán 451 kilómetros cronometrados (526 en total), mientras que las motos recorrerán 417 kilómetros de especial (492 en total). El jueves 8, la caravana se dirigirá hacia Hail, con 372 kilómetros de especial para los coches y 356 para las motos. La segunda etapa maratón tendrá lugar entre Wadi Ad-Dawasir y Bisha, los días 13 y 14 de enero. En la primera jornada, las motos recorrerán 418 kilómetros cronometrados y los coches 410, seguidos de 421 kilómetros para los coches y 371 para las motos en la jornada siguiente.