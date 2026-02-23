La lluvia dio tregua y dejó que el tradicional 25ª edición del torneo Goga Gómez 2026 de hockey complete su fiesta este domingo con la consagración de los campeones en las competencias de damas y caballeros. Entre las mujeres se consagró La Tablada de Córdoba al vencer por 1 a 0 a Las Leoncitas, mientras que varones el título fue para Los Leoncitos al derrotar a Popeye A por 3 a 2 en una emocionante definición.

En el elenco masculino fue de la partida el neuquino Thomas Coria, delantero goleador de la sexta división en 2025 del Club Ciudad de Buenos Aires, con 50 goles en 24 partidos disputados, 16 años (16 de septiembre de 2009) que debido a su performance en el certamen de Metropolitana lo llevaron a la selección nacional.

La participación de los seleccionados argentinos Sub-19 le brindó mayor jerarquía al tradicional certamen que recuerda a una de las fundadoras de Popeye, club organizador.

"Thomy" Coria jugador de Ciudad de Buenos Aires

La final de caballeros también tuvo Popeye A el equipo local, llegó a estar arriba en el marcador, sin embargo los juveniles albicelestes dieron vuelta el marcador para completar un certamen perfecto que coronaron con el trofeo mayor del Goga Gómez. Entre las mujeres se consagró La Tablada de Córdoba al vencer por 1 a 0 a Las Leoncitas. El conjunto de "La Docta" encontró el gol que le valió el título a treinta segundos para el final del tiempo reglamentario. En los pocos segundos que quedaban en el reloj, Las Leoncitas hicieron de todo para llegar a la igualdad, pero sus esfuerzos fueron infructuosos.