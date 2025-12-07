En un final infartante por la permanencia en el Brasileirão, una de las historias destacadas es la de Neymar siendo el artífice de la salvación del Santos. Con la victoria de hoy 3-0 ante Cruzeiro, el Peixe evitó un nuevo descenso y el astro brasileño, que juega pese a tener una lesión de meniscos, fue fundamental en esta recta final de los cariocas para terminar salvados y, de yapa, haciéndose con un puesto en la Copa Sudamericana del año que viene.

El encuentro que determinó la salvación ante el cuadro de Belo Horizonte se definió gracias a dos goles de Thaciano y otro de João Schmidt. De esta manera, y después de estar al borde del precipicio durante casi toda la temporada, Santos pudo por fin respirar tranquilo y escaló al decimotercer lugar de la tabla con 47 puntos, alcanzando uno de los lugares para la próxima Copa Sudamericana. El aporte clave de Neymar, que hoy no marcó, fue clave: anotó cinco goles y dio una asistencia en los últimos cinco encuentros del Peixe, que resultaron en cuatro triunfos y un empate para escaparle al descenso.

Con la pesadilla del descenso acechando apenas un año después de haber regresado al Brasileirão, la llegada del ídolo a mitad de año parecía tener un final triste pero Santos reaccionó y confirmó su permanencia en un estadio de Vila Belmiro completamente abarrotado que festejó aliviado. Además de Ney, el Peixe tuvo el aporte argentino de Adonis Frías y Álvaro Barreal, además del entrenador Juan Pablo Vojvoda, que llegó a fines de agosto, y los lesionados Lautaro Díaz y Gonzalo Escobar.