Presente que ilusiona

El Como de Nico Paz sigue sumando y se anima a soñar en grande

Con orden, eficacia y una identidad cada vez más marcada, el equipo lombardo venció a Udinese y se afirma en la zona alta de la Serie A, en un torneo tan parejo como exigente.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 03 de enero de 2026 a las 20:24
Con Nico Paz como uno de sus ejes, el Como venció a Udinese y se afirma en la parte alta de la Serie A.

El Como dejó de ser sorpresa para empezar a ser realidad. Con Nico Paz como una de sus piezas más influyentes, el equipo lombardo venció 1-0 a Udinese y confirmó que su lugar en la parte alta de la Serie A no es producto del azar, sino de un proyecto que pisa firme en el Calcio.

El triunfo, correspondiente a la fecha 18, se construyó desde la paciencia y la eficacia. En un primer tiempo donde el local mostró mayor iniciativa, Lucas Da Cunha rompió el cero a los 18 minutos desde el punto penal, un gol que terminó marcando el pulso del partido. A partir de allí, Como jugó con inteligencia y controló los tiempos.

En el complemento, Udinese adelantó líneas y buscó el empate, pero se topó con un equipo ordenado, compacto y convencido de lo que propone. Sin brillar, pero sin fisuras, el conjunto lombardo defendió la ventaja mínima y cerró una victoria clave que lo deja sexto con 30 puntos, en plena zona de clasificación europea.

En ese contexto, la figura de Nico Paz vuelve a aparecer como símbolo de este presente. El argentino aporta dinámica, claridad y una lectura del juego que eleva el funcionamiento colectivo. No siempre se refleja en el marcador, pero sí en la manera en que el equipo se planta y compite.

La jornada también dejó empates que refuerzan la sensación de paridad en el campeonato. Genoa y Pisa igualaron 1-1 en un duelo intenso. Lorenzo Colombo abrió rápido el marcador para el local, pero Mehdi Léris emparejó antes del descanso. El punto le sirve poco a Genoa, que sigue comprometido en la zona baja.

En tanto, Sassuolo y Parma repartieron puntos con un empate 1-1. Kristian Thorstvedt adelantó al local, pero Marco Pellegrino respondió para Parma en un partido disputado, con ritmo y pocas luces en los metros finales.

Arriba, Milan lidera con 38 puntos, seguido por Inter y Napoli, en una Serie A que no da respiro. Y en ese escenario exigente, el Como de Nico Paz sigue sumando argumentos, resultados y confianza. 

