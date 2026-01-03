El Como dejó de ser sorpresa para empezar a ser realidad. Con Nico Paz como una de sus piezas más influyentes, el equipo lombardo venció 1-0 a Udinese y confirmó que su lugar en la parte alta de la Serie A no es producto del azar, sino de un proyecto que pisa firme en el Calcio.

El triunfo, correspondiente a la fecha 18, se construyó desde la paciencia y la eficacia. En un primer tiempo donde el local mostró mayor iniciativa, Lucas Da Cunha rompió el cero a los 18 minutos desde el punto penal, un gol que terminó marcando el pulso del partido. A partir de allí, Como jugó con inteligencia y controló los tiempos.

En el complemento, Udinese adelantó líneas y buscó el empate, pero se topó con un equipo ordenado, compacto y convencido de lo que propone. Sin brillar, pero sin fisuras, el conjunto lombardo defendió la ventaja mínima y cerró una victoria clave que lo deja sexto con 30 puntos, en plena zona de clasificación europea.

En ese contexto, la figura de Nico Paz vuelve a aparecer como símbolo de este presente. El argentino aporta dinámica, claridad y una lectura del juego que eleva el funcionamiento colectivo. No siempre se refleja en el marcador, pero sí en la manera en que el equipo se planta y compite.

La jornada también dejó empates que refuerzan la sensación de paridad en el campeonato. Genoa y Pisa igualaron 1-1 en un duelo intenso. Lorenzo Colombo abrió rápido el marcador para el local, pero Mehdi Léris emparejó antes del descanso. El punto le sirve poco a Genoa, que sigue comprometido en la zona baja.

En tanto, Sassuolo y Parma repartieron puntos con un empate 1-1. Kristian Thorstvedt adelantó al local, pero Marco Pellegrino respondió para Parma en un partido disputado, con ritmo y pocas luces en los metros finales.

Arriba, Milan lidera con 38 puntos, seguido por Inter y Napoli, en una Serie A que no da respiro. Y en ese escenario exigente, el Como de Nico Paz sigue sumando argumentos, resultados y confianza.