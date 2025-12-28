El Inter de Milán es el puntero de la Serie A y le debe mucho al gran presente de su goleador y capitán. Lautaro Martínez le dio la victoria al Neroazzurro 1-0 ante Atalanta para retornar a la punta de la liga italiana, un punto por encima de su archirrival Milan. El Toro cierra el 2025 en llamas marcando su sexto gol en los últimos seis encuentros para establecerse como el máximo goleador del campeonato, con 9.

En un partido muy complicado para el Inter, donde jugaba ya con la presión de saber que el Milan había goleado a primer turno y se había hecho transitoriamente con la punta, el atacante de la Selección Argentina apareció para darle un triunfo clave en Bergamo. A los 20 minutos del segundo tiempo, Pio Espósito aprovechó un error de la defensa de Atalanta al interceptar un pase mal dado y asistió a un Martínez que, pese a que un defensor lo cerraba, remató con la cara externa de su pie zurdo para vencer al arquero Marco Carnesecchi y establecer el definitivo 1-0.

De esta forma, Inter suma 36 puntos, uno por encima del Milan, para encabezar la Serie A. Desde la derrota en el Clásico Della Madoninna ante su rival de siempre, el elenco dirigido por Christian Chivu suma cinco victorias seguidas por la liga italiana, que le permitieron llegar al liderazgo.

El gran momento de Lautaro

En lo que está siendo un cierre de año inmejorable, el Toro se afianzó como máximo goleador de la Serie A con este gol, con 9, superando por uno a Christian Pulisic. El bahiense lleva un total de 12 goles en 21 partidos en esta temporada en todas las competencias, con 6 tantos en sus últimos seis encuentros, y además se estableció como el cuarto máximo anotador de la historia del Inter, llegando a los 166 gritos para el Neroazzurro.