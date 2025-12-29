En el cierre de la jornada 17 de la Serie A otro argentino dijo presente. Matías Soulé marcó en la victoria 3-1 de la Roma ante Genoa y la Loba sigue prendida en la pelea por el campeonato. El argentino surgido en Vélez, titular junto a Paulo Dybala en el día de hoy, abrió la cuenta para el conjunto de la capital italiana, que con este triunfo se mantiene a tres puntos de Inter, el líder, que ganó ayer gracias al gol de Lautaro Martínez.

El conjunto giallorosso hizo valer rápidamente la diferencia entre ambos equipos en la tabla y se puso en ventaja a los 14 minutos por intermedio del argentino, que estuvo muy astuto para tomar un mal despeje de la defensa de Genoa. Luego, controló para su zurda y sacó un remate colocado que le venció las manos al arquero Daniele Sommariva y se convirtió en el 1-0.

Cinco minutos después, la Roma amplió la distancia con una jugada donde el propio Soulé participó en la generación. Un centro desde la derecha fue pivoteado de gran manera por Evan Ferguson para Manu Koné, que remató al palo izquierdo y, con ayuda de un desvío, concretó el 2-0 con el que los de Gian Piero Gasperini empezaban a asegurar el encuentro en el Estadio Olímpico.

A la media hora de juego iba a llegar un tercer gol que encamina una victoria casi segura, y estuvo a punto de ser el doblete de Soulé. Un error insólito en un pase atrás de Ruslan Malinovskyi le quedó al delantero argentino, que remató de zurda al primer palo y generó la respuesta de Sommariva. Sin embargo, el rebote le quedó a Ferguson que, cayéndose, la terminó empujando a la red para establecer el 3-0.

Sobre el final del encuentro, en un segundo tiempo que tuvo mucha menos acción, llegó el descuento del Genoa. Después de un tiro libre que fue al área en forma de centro, la jugada se ensució y Jeff Ekhator, que había ingresado hace unos minutos, puso el 3-1 definitivo a cuatro minutos del final para los Rossoblù, que siguen mirando de reojo la zona de descenso.

De esta manera, Roma vuelve a subir un escalón en la Serie A y se ubica cuarto, en el último lugar de clasificación a la próxima Champions League. El conjunto de Soulé y Dybala se mantiene a tres unidades del Inter, que ocupa la cima de un torneo muy parejo que tiene a Milan (35) como escolta y a Napoli en el tercer lugar antes que la Loba, cuyo próximo compromiso será el sábado que viene, como visitante de Atalanta.

El abrazo entre De Rossi y Dybala

Antes del comienzo del encuentro hubo un cálido reencuentro entre la Joya y su ex entrenador, Daniele De Rossi, que dirigió tanto a él como a Leandro Paredes el año pasado en la Loba, y que hoy comanda al Genoa. Justo en medio de los rumores de una posible salida a Boca en junio, su ex DT, identificado con el Xeneize y que tuvo un breve paso al final de su carrera en 2019, se fundió en un abrazo con el delantero argentino, con que mantiene una buena relación.