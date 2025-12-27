El Como le ganó como visitante 3-0 al Lecce, por la fecha 17 de la Serie A de Italia, con un gol del volante ofensivo argentino Nico Paz, quien sigue mostrando su constante crecimiento, escalando posiciones y acercándose a la cima.

EL marcador lo abrió el jugador de la selección Argentina, quien a los 20 minutos del primer tiempo tuvo la fortuna a su favor luego de que su remate de larga distancia se desviara en un jugador rival para así descolocar al arquero italiano Wladimiro Falcone.

Los otros goles del encuentro los hicieron el defensor español Jacobo Ramón y el delantero griego Anastasios Douvikas, a los 21 y 30 minutos del complemento, para cerrar una buena victoria ante el Lecce, ubicado en el puesto 16.

Con el triunfo, el Como alcanzar los 27 puntos para escalar al menos momentáneamente a la sexta posición y así quedar a seis unidades del líder, el Inter de Milán, aunque este último tiene un partido menos. Además, se mantiene en la expectativa de los puestos de copas, donde hoy estaría en Conference League.

Este fue el sexto gol en la temporada de la Serie A para Nico Paz, quien quedó a dos del máximo artillero: Lautaro Martínez. Además, es una de las grandes figuras del fútbol italiano, ya que figura como uno de los mejores asistentes, liderando con 5 pase gol.

La actual temporada, y las pasantes, le permitirían al nacionalizado argentino, ser repescado para la próxima temporada por el Real Madrid, club donde se formó, y estaría muy bien considerado de cara a la lista que definirá Scaloni para el mundial 2026 de Estado Unidos, México, Canadá.