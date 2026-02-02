Para prepararse para la 13 edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia en Neuquén y aprenderse todas las canciones de los artistas que vendrán, la Municipalidad de Neuquén te comparte una playlist con las mejores canciones de los invitados.

La Fiesta ya tiene su grilla confirmada y este domingo sumó algunos nuevos artistas nacionales al Escenario Limay, donde principalmente habrá presentaciones locales y regionales. En el Escenario Confluencia serán los shows nacionales, en el Energy Arena estarán los Djs y en la zona kids los espectáculos para las infancias.

Para cantar todas las canciones y consagrarse como el mejor público, ya está lista la playlist oficial de los mejores cuatro días del verano. Del 5 al 8 de febrero pasarán por la Isla 132 desde Luck Ra y Ángela Torres hasta La Bersuit y No Te Va A Gustar.

Si hay algunos artistas de la grilla que no los conoces o no te parece haberlos escuchado, con esta playlist vas a poder ubicarlos y aprenderte aunque sea alguna canción para cantar a gritos con el público.

Algunos de los temas destacados de la lista musical son "Con la misma moneda", "Que me falte todo", "Dance crip", "Tu jardín con enanitos", "Si me tomo una cerveza", "Toco y me voy", "Neuquén Trabún Mapu", entre otras reconocidas canciones que serán interpretadas por los artistas los días de fiesta.

Además no se descarta que haya sorpresas, estrenos o artistas invitados en el escenario. En ocasiones anteriores, cantantes como María Becerra han presentado nuevos temas en la Fiesta de la Confluencia y los ha grabado con las voces del público. Otros cantantes suelen dedicar un momento a invitar a alguien del público o realizar alguna dinámica con los presentes.

Además hay invitados de esta edición que tienen temas juntos, como Rombai y Migrantes, Luck Ra y Karina, FMK y Lit Killah, Tuli y Lit Killah, La Joaqui y Lauty Gram, Roze y Migrantes, Angela Torres y Karina, Lauty Gram y Roze, Lauty Gram y Migrantes, entre otros.

La playlist oficial ya la podes encontrar acá para aprenderte los temas que no van a faltar en la Fiesta: