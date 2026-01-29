Karim Benzema, el delantero francés que fue multicampeón con el Real Madrid hasta el 2023 y tuvo conflictos con Marcelo Gallardo durante el paso del argentino por el Al Ittihad de Arabia Saudita entró en una disputa económica con el club y podría quedar libre en sólo 6 meses.

Con la extensión del contrato prevista para junio, la dirigencia de los jeques hizo llegar la intención de renovación para seguir contándolo en la plantilla, pero el goleador la consideró una ofensa por parte de los dueños del petróleo y se enojó, dejó de entrenarse y amaga con quedarse en la casa hasta alcanzar la libertad de acción.

Según trascendidos del mercado, Benzema aceptó dejar la super competencia en España a cambio de 108 millones de dólares anuales hace tres temporadas. Ahora, las nuevas condiciones de los dirigentes sólo hablan de la cesión completa de sus derechos de imagen, pero sin percibir monto fijo alguno.

Luego de casi tres temporadas con la camiseta del Al Ittihad, la renovación con el jugador pretende ser sólo por los derechos de imagen.

Al parecer, el merchandesing actual del europeo está lejos de generar esos dividendos por lo que el jugador se ofendió y ahora apunta a la libertad de acción para tener libertad de negociación con cualquier otra institución del mundo.

Sus números árabes

Benzema, de 38 años de edad recién cumplidos, lleva casi tres temporadas completas jugando en Al Ittihad. Con el club obtuvo dos títulos, disputó 83 partidos y convirtió 54 goles.

No tiene planeado abandonar la actividad profesional, tampoco descarta volver al fútbol europeo, aunque esta salida desde Arabia no estaba en el radar suyo ni de sus agentes.

En el pasado reciente, el jugador fue juzgado por chantaje en ocasión de haber usado un video de contenido sexual de Mathieu Valbuena para obtener dinero. Básicamente, el aún no tan popular Benzema le pedía a su ex compañero 75 mil dólares para no difundir las imágenes.

Por el hecho, el delantero llegó a estar mucho tiempo alejado de las convocatorias de la Selección gala. Su accionar grafica la importancia del dinero en su vida como para llegar a aceptar una renovación que incluya sólo derechos y ningún salario.