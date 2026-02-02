A tres semanas del grave accidente ocurrido en Pinamar, en el que Bastian sufrió heridas de extrema gravedad, la Justicia bonaerense ordenó la prohibición total de actividades recreativas motorizadas en la zona de médanos conocida como La Frontera.

La resolución fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, a partir de un amparo presentado contra la Municipalidad de Pinamar. El fallo dispone el cese inmediato de pruebas de destreza, competencias formales e informales, carreras, desafíos y maniobras temerarias realizadas con camionetas 4x4, UTV, cuatriciclos, motos u otros vehículos similares, incluso cuando los predios sean de titularidad privada.

En su argumentación, el juez remarcó que estas prácticas generan todos los años siniestros viales graves y fatales, muchos de ellos con niñas y niños como víctimas, en un espacio de alta concurrencia durante la temporada estival. También subrayó que los hechos han sido reiteradamente difundidos por medios nacionales, lo que refuerza el carácter público y conocido del riesgo.

El fallo cuestiona la falta de intervención del municipio y sostiene que los gobiernos locales tienen la obligación de ejercer el poder de control para regular e impedir actividades que pongan en peligro la vida, la integridad física y la seguridad pública. En ese sentido, el magistrado afirmó que la omisión o insuficiencia de controles habilita la intervención judicial para proteger derechos fundamentales.

La suspensión de las actividades motorizadas seguirá vigente hasta que el m2unicipio garantice condiciones efectivas de seguridad, como señalización, delimitación de zonas, supervisión real y medidas preventivas suficientes. El juez rechazó el argumento oficial de que no podía intervenir por tratarse de terrenos privados y dejó en claro que esa excusa no es válida frente a un riesgo cierto, conocido y evitable.

El caso de Bastian fue señalado como un punto de inflexión que expuso una problemática histórica en La Frontera: eventos y maniobras peligrosas que, año tras año, terminan en accidentes graves y obligan a una respuesta preventiva del Estado.