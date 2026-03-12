Marcelo Grandio, conductor del programa "Giros, en línea recta" en la TV Pública, viajó junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia a Punta del Este durante el último feriado de carnaval. Según explicó el propio Grandio, el traslado a Uruguay se realizó en un vuelo privado que costó US$3600, monto que fue abonado por Adorni con fondos del Estado.

Grandio afirmó textualmente: "lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo". Además, comentó que invitó a Adorni a su casa porque hacía dos años que no se tomaba vacaciones, y negó que el viaje tuviera implicancias graves o irregulares.

El conductor aclaró que no mantiene vínculos políticos y sostuvo que "Manu no es parte de la política". También indicó que fue convocado a TV Pública por su trayectoria profesional y descartó que el viaje a Uruguay tuviera como objetivo evadir impuestos, aunque se mostró evasivo y se contradijo al ser consultado sobre detalles específicos del vuelo.

Carnaval toda la vida

Durante el descanso de Carnaval, Adorni y Grandio fueron vistos en el parador Mia, ubicado en Punta del Este, lo que generó atención mediática tras la aparición del nombre de Grandio en la lista de pasajeros del vuelo privado, en un contexto donde los viajes oficiales de Adorni están siendo cuestionados.

La controversia se reavivó cuando el periodista Carlos Pagni señaló críticas por la presencia de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en Nueva York junto a la comitiva presidencial que participó de Argentina Week.

Grandio, quien se define como "periodista y empresario" en su cuenta de Instagram, publicó el 18 de mayo de 2025 una foto junto a Adorni con un mensaje de felicitación: "Felicitaciones a mi amigo eterno y colega @madorni! Grandioso trabajo realizado y merecido por todo lo que estás haciendo. Gracias totales por una Argentina potencia junto a la @lalibertadavanzaoficial. Fin. Vamos por más!!! VLLC".

Actualmente, Grandio conduce también el ciclo de streaming "Gritalo Mundial!" junto a Renzo Pantich e Ignacio Lacal y forma parte de la productora audiovisual ImHouse Productora, según sus redes sociales.

Grandio y Adorni viajan en vuelo privado pagado con fondos públicos a Uruguay

El 18 de junio de 2024, cuando aún se desempeñaba como vocero presidencial, Manuel Adorni informó que asumiría la responsabilidad de los medios públicos, señalando: "Télam, contenidos y medios públicos pasan a depender de Comunicación, área de la cual soy responsable". En septiembre de ese mismo año, la TV Pública anunció el inicio del programa conducido por Grandio.