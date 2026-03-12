La Procuración de Investigaciones Administrativas abrió una investigación sobre los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de una creciente polémica política por sus desplazamientos a Nueva York y Punta del Este junto a su familia.

El organismo analiza dos trayectos que quedaron bajo la lupa. Por un lado, el viaje a Estados Unidos que el funcionario realizó junto con su esposa a bordo del avión presidencial, y por otro un vuelo privado a Punta del Este en el que participó con su familia.

La investigación busca determinar cómo se financiaron ambos viajes y si el funcionario contaba con recursos suficientes para afrontarlos, por lo que también se examinará su situación patrimonial.

En ese marco, los investigadores intentarán establecer quién pagó cada uno de los traslados y bajo qué modalidad se realizaron, con el objetivo de descartar o confirmar posibles irregularidades.

El caso tomó mayor dimensión en las últimas horas luego de que se presentaran denuncias formales que llevaron el tema al ámbito judicial. Entre quienes impulsaron la acción se encuentran la diputada nacional Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, cercano al kirchnerismo.

A partir de estas presentaciones, la Procuración inició un análisis preliminar. Si durante esa investigación aparecen elementos que justifiquen avanzar judicialmente, el organismo podría presentar una denuncia formal ante la Justicia para que continúe el proceso.

Mientras la polémica crece, el presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a Adorni frente a las críticas por el viaje que realizó acompañado por su esposa durante una gira oficial.

El mandatario utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo y cuestionar a quienes impulsan las críticas, al señalar que muchas de las acusaciones carecen de sustento económico y responden a interpretaciones erróneas.

El respaldo también llegó desde otros integrantes del oficialismo. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, manifestó su apoyo total al funcionario, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, denunció que detrás de las críticas existe una operación política impulsada por sectores opositores.

En la misma línea se pronunciaron el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes defendieron al jefe de Gabinete y cuestionaron los ataques provenientes de la oposición.

Por su parte, Adorni también dio su versión sobre el viaje que desató la controversia. El funcionario explicó que su esposa tenía previsto viajar a Nueva York por su cuenta, incluso con un pasaje ya comprado.

Según detalló, el itinerario de su propio viaje cambió posteriormente, ya que debía continuar desde Nueva York hacia Miami, y en ese contexto decidió que su pareja lo acompañara durante parte del trayecto.

La polémica también tuvo impacto en el Congreso. El bloque de Unión por la Patria presentó un pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete, iniciativa que incluso dejó abierta la posibilidad de impulsar una moción de censura en caso de que el tema escale políticamente.

Frente a esos planteos, Adorni se mostró crítico con la oposición y evitó profundizar en explicaciones públicas sobre el tema. El funcionario sostuvo que se trata de cuestionamientos impulsados por los mismos sectores que suelen presentar denuncias políticas, y afirmó que no dará detalles adicionales sobre aspectos que considera parte de su vida privada.