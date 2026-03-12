Es muy singular el momento político de Neuquén, porque combina el acuerdo por el desarrollo pleno de las posibilidades de Vaca Muerta -expresado claramente en Nueva York en estos días- con las señales de activación de prematuras campañas que apuntan a la renovación electoral que se cumplirá, recién, el año que viene.

Con Vaca Muerta nadie se mete, por ahora, al menos. A tono con lo que se evidenció en Argentina Week, hay un paraguas grande amparando la circunstancia novedosa de que el país se convierta en exportador importante de hidrocarburos, en una coyuntura de alta incertidumbre mundial por la guerra en Medio Oriente.

Pero que nadie cuestione esto, sino que se hable de coincidencias en lo que hay que hacer, no libra a cada sector político de procurar hacer su tarea para dejar marcadas señales diferenciadoras con vistas a la contienda electoral futura.

Rolando Figueroa, por lo pronto, ha dejado una fuerte marca sin necesidad de hacer alusión electoral o partidaria. En sus intervenciones durante Argentina Week dejó en claro que el modelo político que impulsa entiende como clave el rol del Estado, para asegurar sustentabilidad social y cuidado ambiental en pleno proceso de desarrollo industrial del gas y del petróleo.

Aquí, ese modelo le será discutido en lo que hace al rol del Estado, por el sector libertario que en Nueva York aplaudió el discurso del gobernador. El debate se dará, fundamentalmente, en la presunta necesidad de achicar el Estado siguiendo el modelo que se aplicó a nivel nacional.

Así lo ha expresado, en las últimas horas, el senador de LLA, y uno de los cabecillas para la campaña política neuquina, Pablo Cervi.

El legislador nacional, que mudó del radicalismo a las filas libertarias, puso el foco en que, para su óptica, Neuquén gasta demasiado en el Estado. Según sus cuentas, 80% de los recursos se van en gastos corrientes. Para Cervi, el Estado debería gastar menos, y, por ejemplo, reducir impuestos. También cuestiona la cuestión “derrame” de los recursos de Vaca Muerta, hacia el interior de la provincia.

El enfrentamiento entre el actual oficialismo provincial, y el nacional representado por los representantes electorales neuquinos, tendrá en la cuestión de achicar o no al Estado (Figueroa habla de eficiencia, no de achique) un punto central. O, por lo menos, esa es la intención de los senadores libertarios, Cervi y Nadia Márquez.

Seguramente, encuentran mejor oportunidad allí que en la discusión concreta acerca de la gestión provincial (y municipal capitalina), que tiene en marcha una cantidad impresionante de obra pública, algo que contrasta con la casi nada absoluta que puede mostrar en ese rubro el gobierno de Javier Milei, al que representan.

Por lo pronto, la imagen de Figueroa en Nueva York, las coincidencias con el titular de YPF, Horacio Marín, y el intercambio floral retórico basado en el avance consensuado de la exportación desde Vaca Muerta, es lo más potente que juega en el escenario de la política. Y corrobora, al menos por ahora, que la base del posible éxito electoral del año próximo se afirmará en la gestión de gobierno, más que en la elaboración de discursos.