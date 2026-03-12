El costo de vida continúa en niveles elevados en la Argentina y así quedó reflejado en los últimos datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Con la publicación del índice de inflación de febrero, también se conoció cuánto dinero necesitó una familia tipo para superar el umbral de pobreza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con el informe, un hogar de cuatro integrantes requirió $1.397.671,83 durante febrero de 2026 para no caer por debajo de la línea de pobreza. La cifra representa un incremento del 2,7% respecto de enero, mientras que en la comparación interanual el aumento alcanza el 32,1%.

El cálculo surge de la Canasta Básica Total (CBT), indicador que incluye tanto alimentos como otros bienes y servicios esenciales para la vida cotidiana, como transporte, vestimenta, educación y salud.

Dentro de ese monto total, $644.088 correspondieron a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), es decir, el dinero mínimo necesario para cubrir únicamente los alimentos indispensables. A ese valor se suman $753.583,83 adicionales para acceder al resto de los bienes y servicios básicos, lo que conforma el total que determina la línea de pobreza.

El INDEC define como “familia tipo” a un hogar integrado por cuatro personas, compuesto por un hombre de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8. Ese modelo es utilizado como referencia estadística para calcular el costo de las canastas y estimar los niveles de pobreza e indigencia.

Con estos datos, la barrera del millón de pesos vuelve a quedar ampliamente superada, reflejando el fuerte impacto que aún tiene el costo de vida en los ingresos de los hogares del AMBA.