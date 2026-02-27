Un siniestro vial que involucró a dos camiones y un automóvil generó demoras y la interrupción momentánea del tránsito este viernes por la mañana sobre la Ruta Provincial Nº 7, en cercanías de la localidad de Añelo.

El hecho se registró alrededor de las 10, en el sector de la subida al Hotel Da Vinci, según informó la Dirección de Defensa Civil de Añelo, que intervino junto a otros organismos de emergencia.

De acuerdo con el parte oficial, los protagonistas fueron un automóvil sedán marca Renault, modelo Sandero, conducido por un hombre mayor de edad, y un camión marca Volkswagen, también manejado por un conductor adulto. Ambos circulaban en sentido sur–norte cuando, por causas que aún se intentan establecer, colisionaron de manera fronto-lateral con un camión marca Scania que transitaba en dirección contraria.

A pesar de la magnitud del impacto, el siniestro dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas heridas, según la información preliminar difundida por las autoridades.

Hubo demoras y se interrumpió el tránsito.

En el lugar trabajó personal del hospital local, efectivos de la Comisaría Décima y agentes de la Dirección de Defensa Civil, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención y ordenamiento vehicular.

Como consecuencia del operativo, el tránsito permaneció interrumpido de manera momentánea mientras se desarrollaban las tareas de seguridad y remoción de los vehículos involucrados.

Las causas del choque son materia de investigación y no se descarta que factores vinculados a la circulación o a las condiciones del camino hayan influido en la colisión.