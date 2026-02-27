Se cerró el ciclo del entrenador más ganador de la historia y en Núñez el silencio pesa. La salida de Marcelo Gallardo dejó a River sin su faro y abrió un compás de espera que combina urgencia deportiva y decisión política. Mientras la dirigencia acelera gestiones por Eduardo Coudet, el plantel volverá este viernes a los entrenamientos bajo el mando de Marcelo “Pichi” Escudero, un hombre de la casa.

El interinato no es territorio desconocido para Escudero. Ya había asumido de manera provisional tras la salida de Martín Demichelis en 2024, en aquel 0-0 ante Unión en Santa Fe. Ahora el escenario es más complejo: reemplazar nada menos que a Gallardo y preparar el duelo frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, con un plantel golpeado emocionalmente pero sin bajas físicas tras el 3-1 ante Banfield.

Escudero, de 51 años, conoce cada rincón del mundo River. Como futbolista defendió la banda entre 1996 y 2002 y fue parte de una de las etapas más gloriosas del club. Integró el plantel que conquistó la Copa Libertadores y fue protagonista en la final ante América de Cali, donde asistió a Hernán Crespo en el recordado 2-0 en el Monumental. En total, levantó ocho títulos con la camiseta del Millonario, seis locales y dos internacionales.

Su regreso al club se dio en 2020, por pedido expreso de Gallardo, para trabajar en inferiores. Pasó por Quinta, luego por Cuarta y desde 2022 dirige la Reserva. Allí consolidó un proyecto con fuerte identidad formativa: en 88 partidos consiguió 49 triunfos y sumó dos títulos, la Copa Proyección 2024 y el Trofeo de Campeones. Varios de los juveniles que hoy orbitan el plantel profesional crecieron bajo su conducción.

Mientras tanto, la dirigencia mantiene la prudencia en torno a Eduardo Coudet. Aunque públicamente no se confirman contactos, el nombre del actual DT de Deportivo Alavés es el principal apuntado para suceder a Gallardo. Su vínculo en España y los detalles contractuales son el último escollo antes de un eventual desembarco en Núñez.

En el medio de la transición, Escudero toma el timón con perfil bajo y conocimiento profundo del vestuario.