Un allanamiento realizado este jueves por la mañana en Rincón de los Sauces dejó al descubierto una vivienda con una gran cantidad de herramientas, equipos de seguridad industrial, electrodomésticos y distintos artículos nuevos almacenados en su interior. El procedimiento se llevó a cabo entre las 9 y las 13 en la intersección de calles Mendoza y Horacio Oviedo.

La diligencia estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones del C.E.N.A.F. N°5 y se enmarca en una causa que tramita la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad. Según la información oficial, en el domicilio se secuestraron instrumentos musicales, materiales eléctricos, ventanas de aluminio, escaleras, grifería, bazar sin uso, una camilla portátil y otros elementos en muy buen estado de conservación.

Mercadería en cantidad y bajo investigación

La magnitud y variedad de los objetos incautados llamaron la atención de los investigadores. No se trataba de unos pocos artículos aislados, sino de un conjunto numeroso de bienes listos para usar o comercializar.

Todos los elementos quedaron bajo resguardo judicial mientras se analiza su procedencia y su posible vínculo con la causa en curso. El expediente busca determinar si existe una estructura organizada detrás del almacenamiento de estos bienes.