El periodista deportivo Quique Felman fue detenido en Miami en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero en casinos de Las Vegas. La noticia generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y el deporte, luego de que Ángel de Brito confirmara la información en sus redes sociales y la ampliara en LAM, el ciclo que conduce por América TV.

“Quique Felman quedó detenido en Miami, a disposición de la investigación”, escribió Ángel de Brito, quien además aseguró que el caso involucra a exfutbolistas y personas vinculadas al ambiente del fútbol. Según revelaron en el programa, existiría un sistema organizado que invitaba a exjugadores a viajar a Estados Unidos con todos los gastos pagos y un cachet que oscilaba entre 5 mil y 20 mil dólares.

En el ciclo, Carolina Molinari explicó que la mecánica consistía en llevar a los convocados a un casino para que fueran vistos jugando, pero bajo estrictas reglas. No podían apostar con dinero propio, utilizaban fichas entregadas por terceros y tenían prohibido consumir alcohol durante las partidas. Además, debían abrir cuentas personales para habilitar el juego, lo que derivaba en créditos millonarios.

Por su parte, Juli Argenta aportó más información sobre el lugar señalado: “Llegaban al Resort World, un casino con poca antigüedad. Estamos hablando de un casino de dos, tres años, donde ya había antecedentes de lavado de dinero, con algunas maniobras extraordinarias”. La referencia al Resort World puso el foco en el establecimiento donde se habrían realizado varias de estas operaciones.

La situación judicial de Quique Felman se habría complicado a partir de una deuda millonaria generada en el casino. Según detallaron, en el estado de Nevada, tras tres meses de impago, las deudas de juego pueden transformarse en obligaciones con intervención del fiscal, lo que agrava el panorama legal.

En su cuenta de X, Ángel de Brito amplió el alcance del caso: “Hay varios ex jugadores y personas vinculados a futbolistas y ex del seleccionado, involucrados en maniobras sospechosas”. El conductor dejó entrever que la investigación en Estados Unidos podría sumar nuevos nombres en los próximos días.

Además, describió cómo operaba el sistema: “Que tienen que jugar para otra gente. Que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar. Que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino. Que no se puede tomar alcohol mientras jugás. Que hay cámaras por todos lados y nos filman”. La frase dejó en evidencia la complejidad del entramado que ahora analiza la Justicia norteamericana.

Mientras tanto, el periodista de TyC Sports permanece detenido en Miami y a disposición de las autoridades estadounidenses. El caso de Quique Felman sacude al ambiente del fútbol y la prensa, y promete seguir sumando capítulos en las próximas semanas.