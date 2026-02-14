Se juega una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga Nacional Femenina de Básquet. En el Ruca Che, El Biguá e Independiente recibirán a El Talar y Ferro; dos buenas medidas de cara a los playoffs.

Serán dos días cargados de partidos, y con horarios pocos habituales. El primer juego será 19 de hoy sábado; tres triunfos consecutivos consolidan el presente de El Biguá, que atraviesa su mejor momento en la competencia. El envión anímico se potenció aún más tras quedarse con el clásico provincial frente a Independiente por 79 a 74.

En frente estarán las bicampeonas Ferro, que sostuvieron su liderazgo en la Conferencia al superar a Berazategui por 55 a 50, en un encuentro equilibrado, con diferencias mínimas y posesiones determinantes en el cierre.

Biguá va por su cuarto triunfo en fila en el CLausura

Posteriormente desde las 21.30, Independiente recibirá a El Talar. En su paso por Buenos Aires las rojas acumularon dos derrotas en fila que lo relegan al sexto puesto de la tabla. Con el desgaste acumulado del día previo, Independiente sufrió un duro traspié ante Unión Florida, sufriendo además la ausencia de tres de sus jugadoras claves por lesión.

En frente estará El Talar, elenco que Estrenó su nuevo título con una victoria de peso, aunque trabajada hasta el final. Ante su gente superó a Lanús por 65 a 54 y logró reacomodarse en la tabla.

El domingo será el segundo juego para ambos elencos. Independiente jugará 16 ante Ferro, en un horario poco habitual, mientras 19 será el turno de El Biguá ante El Talar.