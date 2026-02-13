Con la presencia confirmada de los pilotos regionales José Manuel "Manu" Urcera y Juan Cruz Benvenuti, el Turismo Carretera (TC) llegará al autódromo Enrique "Quique" Freile de El Calafate este fin de semana con un total de 56 inscriptos para disputar la 1ª fecha del campeonato 2026. En relación al año pasado, se registró la misma cantidad de vehículos. Se trata del número más alto de inscriptos desde hace 11 carreras. Este fin de semana, la “máxima” dará inicio a su 85ª temporada con supremacía de Ford en el parque automotor. La última vez que el TC tuvo una gran cantidad de inscriptos fue en la 4ª cita de 2025 en Toay, La Pampa, donde hubo 57 autos sobre el asfalto.

En esta oportunidad habrá 11 debutantes provenientes del TC Pista y de otras categorías. También hay pilotos que regresan después de un parate, como Juan Tomás Catalán Magni (Toyota Camry), Ricardo Risatti (Ford Mustang), Juan Pablo Gianini (Ford Mustang), Nicolás Cotignola (Torino NG) y Gastón Ferrante (Ford Mustang).

Representación por marca, será, Ford Mustang: 17 autos, Chevrolet Camaro, 14, Toyota Camry, 10, Dodge Challenger, 6, Torino, 5, Mercedes-Benz, 2 y BMW:, 2.

En 10 de las 15 fechas de 2025, el TC mantuvo un promedio igual o superior a los 50 autos por carrera. San Juan (48), San Luis (47), San Nicolás (49), la 2ª visita a Toay (49) y la última en La Plata (49) fueron las únicas carreras de la “máxima” que estuvieron por debajo de la media. El pico máximo fue la 4ª fecha en La Pampa, con 57 máquinas, marcando el récord de inscriptos en los últimos 15 años. Esto implicó un promedio de casi 52 autos por fecha.

Los 11 debutantes serán, Tomás Abdala (Ford Mustang), Nicolás Moscardini (Ford Mustang), Lucas Valle (Dodge Challenger), Rodrigo Lugón (Ford Mustang), Thomas Ricciardi (Toyota Camry), Gaspar Chansard (Toyota Camry), Jorge Barrio (Toyota Camry), Marco Dianda (Dodge Challenger), Joaquín Ochoa (Dodge Challenger), Juan Manuel Tomasello (Chevrolet Camaro) y Marcos Castro (Torino NG).

Horarios y pantalla

Vale recordar que la señal que transmite el TC cambió después de 14 años. Ahora será Canal 9 la encargada de llevar a la “máxima” a todos los hogares. Motorplay seguirá funcionando como plataforma de streaming oficial y ACTC Media TV, la encargada de la producción integral, manteniendo la calidad técnica y el equipo periodístico.

En lo que resta del sábado, habrá otras 2 tandas de entrenamientos tanto para TC como para TCP. La “telonera” pondrá en pista sus autos a partir de las 9.40, mientras que la “máxima” hará lo propio desde las 11.05, esto último con transmisión de Canal 9 y Motorplay. Más tarde, a las 11.55, se desarrollará el 3° entrenamiento del TCP, mientras que desde las 13.15 el TC saldrá nuevamente a pista.

Posteriormente, a las 15.05 iniciará la tanda clasificatoria del TCP con 3 tercios de 8 minutos cada uno, para luego darle lugar al TC que hará lo propio desde las 15.55 con 4 cuartos de 8 minutos cada uno. La franja que va desde las 15.00 hasta las 17.00 se podrá ver a través de Canal 9 y Motorplay.

El domingo iniciará temprano con las series de TCP a las 10.10, luego con las de TC a partir de las 11. Y terminará con las Finales de la 1ª fecha: el TC Pista correrá a las 12.40, mientras que la “máxima” competirá a las 13.55. La transmisión estará a cargo de Canal 9 desde las 10 hasta las 15.