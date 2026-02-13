Con la presencia de seis neuquinos, las selecciones argentina de varones y mujeres de Beach Handball comenzará a jugar desde mañana la 4° edición del Campeonato Centro-Sur de la especialidad, que se disputará en Rosario. El torneo que se disputará del sábado 14 al martes 17 de febrero.

El certamen que será clasificatorio al Mundial Zagreb 2026, entregará tres plazas en la rama femenina y otras dos en la masculina y se jugará por primera vez en la historia en nuestro país, siendo la localidad santafesina sede de la competencia.

Justamente el Balneario La Florida será el escenario en donde Argentina buscará llegar a su quinto Mundial en ambas ramas y además tomarse revancha de la doble medalla plateada ganada en el último Sur-Centro disputado en Asunción 2024.

El entrenador del combinado masculino, Sebastián Ferraro, dio a conocer a sus diez jugadores que disputarán el torneo y en la nómina sobresalen la presencia de los neuquinos Nicolás Millet (defensor), Lucas Coronel (especialista), y el juvenil Juan Bautista Dirr (pivot).

Rosario reafirma su relación con el Beach Handball luego de haber organizado en los últimos años los Juegos Suramericanos de Playa 2019, los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 y los Juegos Jadar 2025.

En declaraciones al programa Grito Sagrado que se emite por Prima Multimedios en AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Cabal 24/7 de Noticias. "No es común jugar de local, hemos hecho un par de torneos, pero muy pocos de carácter oficial, por eso este tiene un sabor especial”, aseguró el experimentado capitán del equipo, Nicolás Millet.

Por otro lado, en el listado de la selección femenina que dirige la entrenadora Leticia Brunatti, figuran las neuquinas Gisela Bonomi (pivot), que fue reconocida con el premio Pehuén de Oro 2025, Delfina Gratti (defensora) y Zoe Raiman (especialista).

Ambas selecciones realizaron su preparación en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CeNaAR) en la zona del barrio de Núñez en la Capital Federal, Y este viernes partirán rumbo a Rosario, donde esperarán el inicio de la competencia.