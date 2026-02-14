La comunidad de General Fernández Oro atraviesa horas de profundo dolor tras el trágico siniestro vial que se cobró la vida de Marcelo Alejandro Chávez, un vecino muy querido de la ciudad. La noticia de su muerte generó una fuerte conmoción y un inmediato acompañamiento de familiares, amigos y conocidos que expresaron su pesar a través de mensajes y publicaciones en redes sociales.

Marcelo Chávez tenía 39 años y era conocido afectuosamente como “Ninja”, apodo con el que muchos lo identificaban en el ámbito cotidiano. Desde que se conoció el fatal desenlace, las redes se colmaron de palabras de despedida que destacaron su calidez humana, su cercanía con la gente y el cariño que supo cosechar a lo largo de los años en la comunidad.

El hecho ocurrió este sábado, alrededor de las 5:15 de la madrugada, sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del cruce con calle Mosconi, en el tramo que conecta Fernández Oro con Cipolletti. Por causas que aún se investigan, una camioneta Renault Duster que circulaba en sentido este-oeste impactó de frente contra la motocicleta Okinoi 110 que conducía Chávez en dirección contraria.

Como consecuencia del violento choque, el motociclista falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones, sin que fuera posible su traslado a un centro de salud. El otro vehículo era conducido por un hombre de 60 años, domiciliado en Cipolletti, quien resultó ileso.

En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento de Seguridad Vial, Policía Científica, bomberos y personal de Protección Civil, mientras que la Fiscalía de turno de Cipolletti quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del siniestro.

La familia de Marcelo Chávez informó que sus restos serán velados en la ciudad de Cipolletti, en la dirección Don Bosco 1587, este sábado por la noche de 19 a 2, y mañana a partir de las 10.30. En General Fernández Oro, el recuerdo de “Ninja” permanece vivo en el afecto de una comunidad que hoy lo despide con tristeza y respeto.