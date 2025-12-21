Se realzó la tercera edición del Párense de Mano, evento boxístico que reúne a famosos streaming y youtuber en peleas de carácter amateur. Estuvo presente Maravilla Martínez, boxeador profesional retirado, hubo enfrentamiento Bonavena vs Monzón, y hasta un gran homenaje a Locomotora Oliveras.

El evento organizado por el humorista y conductor Lucas Rodríguez, tuvo al Tomás Adolfo Ducó como el escenario de otra velada que demostró ser, en los últimos años, más atractiva y convocante que el boxeo profesional.

Luego de un inicio musical, llegaron las peleas. La pelea entre Agustín Monzón ante Marcos Bonavena, nietos de los históricos boxeadores, abrió el evento deportivo. En cuatro rounds de dos minutos, el nieto de la leyenda del boxeo Oscar derrotó al nieto del campeón del mundo argentino.

Posteriormente llegaron las peleas de Flor Vigna superando a Micaela Viciconte; el duelo entre el periodista político: Manuel Jove, derrotando al influencer libertario Mariano Pérez por KO, y el festejo por puntos de la streamer Dairi, ante la española Espe.

Gonzo le ganó a Grego en una de las peleas destacadas

En la quinta pelea, el influencer argentino Gabino Silva superó al comediante estadounidense Banks en el segundo round. Posteriormente Carito Müller ganó con fallo unánime ante Coty Romero, mientras que el músico cordobés Cosmic Kid, le ganó al streamer Mernuel.

En una de las peleas más esperadas de la noche, Goncho venció por KO a Grego Rossello. El streamer había empezado abajo, pero retomó con buenos ganchos y debilitó rápidamente a Grego, haciendo que el juez le haga la cuenta y decida finalizar el combate. Por otro lado, el streamer argentino Coker derrotó por KO técnico al español Perxitaa en el tercer asalto.

Uno de los grandes momentos de la noche se dio en el combate entre Sergio “Maravilla” Martínez y el luchador de MMA Pepi. A cuatro round, el proveniente de las Artes Marciales Mixta, se impuso al ex campeón del mundo por puntos.

El cierre de la noche tuvo el triunfo de Gero Arias, influencer reconocido en el ámbito del contenido físico extremo, derrotando a Tomás Mazza, youtuber y streamer de contenido fitness.

El gran evento tuvo un buen número de púbico, contó con tres shows musicales, y un gran homenaje para Alejandra “locomotora” Oliveras, reconocida boxeadora 6 veces campeona del mundo, activista social, filántropa y influencer argentina, fallecida este año.