La pelota no rodará. La Asociación del Fútbol Argentino decidió sostener el paro y suspender la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, en una resolución que sacude al calendario y profundiza la crisis institucional que atraviesa la casa madre del fútbol nacional.

La determinación se tomó en una asamblea extraordinaria realizada en el predio de Ezeiza, donde participaron los presidentes de los 30 clubes de Primera División. Allí se terminó de ratificar que no habrá actividad oficial este fin de semana y que la jornada será reprogramada para el 3 de mayo.

El contexto no es menor. La medida se da mientras avanza una investigación judicial que tiene bajo la lupa al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y a su tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino, citados a declaración indagatoria en una causa por presunta evasión de impuestos.

En las últimas horas, la Justicia rechazó un planteo de nulidad presentado por la defensa, que buscaba frenar la citación. Desde la dirigencia sostienen que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados antes de sus vencimientos. Sin embargo, el expediente sigue su curso y el conflicto ya impacta de lleno en la competencia.

La Asociación del Fútbol Argentino notificó oficialmente que la fecha 9 se disputará el fin de semana del 3 de mayo. Además, el nuevo cronograma establece que los octavos de final se jugarán el 10 de mayo, los cuartos de final el miércoles 13, las semifinales el 17 y la final el 24 de mayo.

En paralelo, trascendió que se analizaron alternativas para recuperar la jornada suspendida en otras fechas del calendario, aunque la mayoría de los clubes optó por mantener la reprogramación ya definida.

El fútbol argentino entra así en un terreno de incertidumbre. Con la causa judicial en pleno desarrollo y el calendario ajustado al límite, la suspensión marca un precedente fuerte: por primera vez en este torneo, la agenda deportiva queda directamente condicionada por la crisis institucional.