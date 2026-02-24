El hecho que encendió una alerta el lunes pasado en la Selección Argentina ya dejó oficialmente de ser una preocupación: la posible lesión de Lisandro Martínez es sólo una molestia en el sóleo, por lo que podría ser convocado sin problemas para la Finalissima ante España del próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar. El defensor, que se había ausentado el pasado lunes en la victoria del Manchester United ante Everton, volvió a entrenar normalmente esta semana.

Según informó The Athletic, la lesión en el sóleo de Martínez es leve y en los Red Devils confían en que, de tener una evolución favorable, el argentino de 27 años podrá estar a disposición para el encuentro contra Crystal Palace, el domingo 1° de marzo en Old Trafford. Este problema muscular de Licha se dio horas antes del partido en el Hill Dickinson Stadium ante Everton y su ausencia fue la primera del zaguero tras su regreso luego de superar una rotura de ligamentos, acumulando hasta ese momento 15 partidos consecutivos desde su recuperación.

Los lesionados de Argentina

Con un panorama que ya presentaba algunos lesionados que no estarán en la Finalissima ante España y otros que serán duda hasta el momento de la convocatoria, Scaloni respira aliviado de que uno de sus futbolistas más apreciados pueda ser convocado para la próxima fecha FIFA. Dentro de las posibles bajas importantes están Giovani Lo Celso con una lesión miotendinosa en el recto anterior del muslo derecho; Nicolás González con un desgarro, y hace unos días Lautaro Martínez, que tiene una distensión en el sóleo de la pierna izquierda y llegaría con lo justo al duelo ante los ibéricos. Por su parte, Juan Foyth sufrió una rotura del tendón de Aquiles y será baja tanto para el próximo compromiso como para el Mundial 2026.