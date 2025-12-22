El seleccionado de Perú se impuso por 2 a 0 a su par de Bolivia este domingo en un amistoso internacional en el cierre del año 2025. El Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha fue el escenario que albergó un encuentro que terminó siendo a favor de los incaicos.

Sobre el final del juego, Perú quien intentó un poco más, pudo concretar en un par de oportunidades, a los 87′ apareció Piero Magallanes para anotar el 1 a 0 luego de gran remate desde fuera del área. Luego, a los 90′ para ser más exactos, fue Bassco Soyer quien puso el 2 a 0 definitivo.

El seleccionado local tuvo como entrenador en este cotejo a un argentino, Gerardo Ameli, el hermano de "Coco", reconocido ex futbolista que pasó por Colón de Santa Fe, San Lorenzo de Almagro y River Plate, entre otros, que contó con la particularidad de que estará al mando solo por un compromiso.

El rosarino de 55 años, que viene de clasificar a la Copa Sudamericana a Alianza Atlético, dirigió a la Bicolor en el amistoso que se llevó a cabo en ciudad de Chincha, por la inauguración del estadio Félix Castillo Tardío.

La elección de Ameli como técnico es compleja de entender porque la tomó la Asociación Sindicato de Futbolistas Agremiados del Perú y no la Federación, ya que por estatuto tiene un partido de selección por año.

Ameli es reconocido en el fútbol peruano porque también fue campeón con Ayacucho, al que llevó a la Copa Libertadores. A su vez, pasó por Cienciano, Antofagasta de Chile y trabajó en las Inferiores de la selección de Perú. Ahora le llegó esta oportunidad tras sacar el 58 por ciento de los puntos en la tabla anual, el mejor registro en la historia de Alianza Atlético.

No obstante, luego de ese encuentro, habrá que ver qué decidión toma la Federación sobre quién será el encargado de dirigir a Perú en busca de volver a la Copa del Mundo 2030, tras quedarse afuera de la del año que viene.

El principal candidato para comandar el club es el argentino Gustavo Álvarez, que tuvo un destacado año en Universidad de Chile. Cabe resaltar que Ricardo Gareca fue el último DT que llevó a Perú a un Mundial (Rusia 2018), mientras que en Qatar 2022 fue eliminado en el Repechaje.