Platense sufrió un tempranero gol a favor mal anulado, pero sobre el final festejó efusivamente el tanto agónico de Augusto Lotti, que le dio la victoria por 1 a 0 frente a Barracas Central este sábado por la tarde en el Ciudad de Vicente López.

Así, volvió a sumar de a tres puntos, por la sexta fecha, la de todos interzonales, del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, donde quedó como escolta con once puntos en la Zona A, por detrás del líder Estudiantes de La Plata.

Sobre el final del encuentro, a falta de apenas cuatro minutos para el pitazo cúlmine, el delantero surgido de Racing, que había entrado hacía tres minutos antes, la mandó a guardar tras un buen pase rasante de otro ingresado como Nicolás Retamar. El atacante solamente tuvo que empujarla para vencer, de una vez por todas, la resistencia que había puesto el arquero Marcelo Miño.

Al Calamar le anularon mal un gol, que no hace más que alimentar las sospechas de determinaciones poco claras desde el VAR cada vez que el rival de turno es el club de Olavarría y Luna. Apenas iban 10 minutos cuando Franco Zapiola abrió el marcador con una buena definición dentro del área, pero el festejo fue anulado por un offside más que discutible del oriundo de Magdalena. El que sí estaba adelantado era Guido Mainero, quien no llegó a intervenir en la jugada. En tal caso, al ser de interpretación, el árbitro Hernán Mastrángelo debió revisar la acción en el VAR para determinar cuán influyente fue el ‘7’ del local.

El equipo de Walter Zunino fue el protagonista del primer tiempo. Tuvo la pelota y la paciencia, pero le faltó el pase final para poner a su delantero de referencia, Leonardo Heredia, de cara al gol. Intentó atacar por derecha, con las buenas subidas de Juan Saborido que acompañaron tanto al propio Mainero como a Juan Gauto, quienes cambiaron de banda con cierta frecuencia.

No fueron malas las posesiones del Calamar. Es cierto que fueron algo lentas, lo que no le permitió terminar de penetrar con éxito en la defensa del Guapo, que presentó, sin embargo, algunas flaquezas. Cuando Zapiola se pudo asociar con Saborido (que tuvo otro buen partido tras la sólida actuación que mostró en la Bombonera el domingo pasado), el lateral derecho, o Mainero en su defecto, cayeron en la fácil resolución de tirar centros para nada peligrosos.

El arranque del segundo tiempo tuvo otra intensidad. Los de Zunino pudieron haber abierto el partido en el primer cuarto de hora, pero les jugó en contra la puntería y dos atajadas providenciales de Miño ante un potente y cercano cabezazo y un disparo a menos de un metro del recientemente ingresado Retamar, que, con su pase a Lotti, terminó siendo clave para abrir el marcador.

El equipo del “Gallego” Rubén Darío Insúa, como a lo largo de toda la tarde, se limitó a esperar la oportunidad perfecta para contragolpear. Otra alternativa para atacar fue su lateral izquierdo Rodrigo Insúa, pero éste no estuvo del todo fino para finalizar sus acciones de cara al área rival.

Platense recibirá a Defensa y Justicia por la séptima fecha del Apertura el próximo martes a las 17, en el mismo estadio Ciudad de Vicente López. Un día después, en el mismo horario, el Guapo hará lo propio con Tigre en el Claudio Tapia de Olavarría y Luna.