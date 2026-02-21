Día de práctica con novedades este sábado en la cancha de Los Álamos del complejo Don Pedro en el paraje Ferri de Cipolletti, donde cumple la pretemporada el plantel profesional de fútbol del Deportivo Rincón.

La dirigencia del León del Norte confirmó que el colombiano Kevin Stuar Riascos Segura no llegará como refuerzo al equipo neuquino, El jugador que ya tenía los pasajes aéreos para llegar desde Colombia a nuestro país y tenía que hacerlo entre ayer viernes y el sábado, a través de su representante avisó que había recibido una oferta de un equipo de la segunda división de la MSL de Estados Unidos y que no podía desecharla.

Ante esta circunstancia, ya se han puesto a trabajar en la entidad petrolera, para buscar al reemplazante de Jonathan Germán Chacón que se alejó de la institución para seguir su carrera en Ciudad Bolívar en la Primera Nacional y ahora del jugador cafetero. Ya hay varios nombres en carpeta, extranjeros y nacionales, que el entrenador Pablo Castro pretende que arribe la semana que viene cuando se viaje a Mendoza para afrontar partidos amistosos en la provincia cuyana.

A pesar de ser un "amistoso-práctica- al técnico Pablo Castro se lo vio enérgico y activo. Foto: Fabián Ceballos

Practica con Deportivo Roca

Muy temprano en la mañana de este sábado, desde las 9 se enfrentó a Deportivo Roca, elenco que se preparara para su participación en los torneos de este año de la Liga Deportiva Confluencia.

Dos tiempos informales de 40 minutos, sin camisetas, sin árbitros, como es costumbre. Prácticas ante jugadores no habituales para buscar la línea futbolística de ambas escuadras de cara a sus próximos compromisos.Los naranjas con más rodaje, hasta hace un par de semanas estuvieron jugando el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 donde fueron eliminados por La Amistad de Cipolletti.

A los neuquinos todavía se nota en demasía, les pasa factura la intensa actividad física y la falta de fútbol. Con algunos jugadores que no fueron de la partida por sobrecargas musculares tales los casos de el formoseño Cristián Ariel Estigarribia.y el cipoleño Matías Carreras. Ambos "cotejos" finalizaron empatados.

El entrenador mendocino Pablo Castro aseveró "no hay formación titular ni suplente, algunos jugadores repiten. La idea es que todos vayan aflojando, verlos como están y como van asimilando lo que se pretende. También es cierto que nuestro primer partido seguramente oficial del año, será con San Lorenzo de Almagro por Copa Argentina, apuntamos a ese cotejo y no será lo que planteamos hacer en todo el año en el Federal A".

El primer equipo, alistó a Alejandro Sánchez, Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi y Edgardo Díaz, Ezequiel Carlos Ávila, Daniel Carrasco, Rodrigo Montes, Axel Oyola, Matías Domínguez y Cristian Stiven Cangá Vargas. Terminó igualado en uno, el tanto de los de LiFuNe lo señaló el colombiano Cangá, el gol de los valletanos lo hizo Luciano Pereyra.

El otro elenco formó con, Jonathan Criado, Cristián Correa, Rodrigo Herrera, Marcos Moya y Ávila; Juan Ignacio Achetoni, Héctor Rueda, Facundo Miguel, Jair Julio Blanco, Jorge Rossi, Fernando Inda. Finalizó sin abrir el marcador, aunque el golero roquense fue la figura de la práctitca.

El martes 24 el plantel estará viajando a Mendoza, donde ya se concretaron cotejos y prácticas con los cuerpos técnicos de San Martín, Deportivo Maipú, Godoy Cruz Antonio Tomba e Independiente Rivadavia. Para ir buscando el funcionamiento colectivo con fútbol en cancha.