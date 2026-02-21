En el estadio Juan Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia de Mendoza sufrió en el comienzo del complemento, pero se recuperó a tiempo para recuperar la ventaja e imponerse a Independiente 3 a 2 por uno de los duelos interzonales en la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

Muy rápido, apenas a los 17 minutos, La Lepra se puso en ventaja con un cabezazo de Alejo Osella al término de una muy buena jugada de Sebastián Villa por la izquierda.

El gol no cambió el trámite de un partido en el que siempre fue mejor el dueño de casa en la primera parte, pese a que un par de jugadas más tarde de la apertura del marcador tuvo el empate el Rojo de Avellaneda en el pie derecho de Kevin Lomónaco, pero el marcador central no acertó al arco después de un par de rebotes a la salida de un tiro de esquina.

Para el arranque del complemento, Gustavo Quinteros quitó a Leonardo Godoy como 4 e ingresó el colombiano Santiago Arias que enseguida comenzó a encontrar a Gabriel Ábalos. El goleador paraguayo del Rojo lo empató rápidamente a los 3 minutos.

Con el ánimo por las nubes, Independiente siguió volcado en ataque y apenas cuatro minutos más tarde terminó dándolo vuelta por intermedio del uruguayo Matías Abaldo.

La visita tenía todo para terminar de definirlo, lo dejó pasar en los pies de sus delanteros y La Lepra llegó al empate por intermedio de Fabrizio Sartori a los 30 minutos, en un pique del delantero al espacio, buscando un largo pase para sacar el remate cruzado que dejó fuera de acción a Rodrigo Rey en el arco..

Nuevamente Sartori, a los 40 del segundo tiempo, el goleador Sartori se hizo presente y de cabeza volvió a darle la ventaja al dueño de casa, en un partidazo para arrancar el sábado de fútbol en la primera división.

Síntesis:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Alejo Osella, Matías Fernández, José Florentín, Juan Manuel Elordi; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori, Gonzalo Ríos. DT: Alfredo Berti.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Goles: PT 17' Osella (IR). ST 4' Ábalos (I), 8' Abaldo (I), 30' Sartori (IR), 40' Sartori (IR).

Cambios: ST al inicio Santiago Arias por Godoy (I) y Walter Mazzantti por Pussetto (I), 8’ Rodrigo Atencio por Costa (IR), 27´ Ezequiel Bonifacio por Osella (IR) y Diego Grego por Ríos (IR), 39' Federico Mancuello por Malcorra (I), 40' Victorio Ramis por Fernández (IR).

La previa

La Lepra llega con cuatro triunfos en cinco presentaciones, el Rojo ganó en sus últimas dos, está invicto y busca confirmar su despegue. Promesa de gran partido en Mendoza. Independiente Rivadavia de Mendoza llega con 12 puntos de luego 4 triunfos en el inicio. En su última presentación cayó ante Belgrano por la mínima, cediendo la cima del Grupo B ante Tigre por una unidad.

Por su parte el Rojo de Avellaneda sigue invicto. Fiel al estilo de Gustavo Quinteros, las primeras fechas buscó el juego necesario y desde la cuarta comenzó a sumar de a tres, primero ante Platense 1-0 de visitante, y luego derrotó a Lanús 2-0, quedando con 9 unidades en el grupo A, que lideraba Vélez y ahora quedó transitoriamente en manos de Estudiantes con 12.

Si el rojo consigue sumar de a tres en Mendoza, quedará junto al pincha en lo más alto, afianzará su momento y se meterá como uno de los candidatos a pelear el título en el Torneo Apertura, considerando que es el principal objetivo para este semestre.

el rojo está invicto, la Lepra mendocina ganó 4 de sus 5 cotejos

Datos del partido:

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Pablo Echavarría

Estadio: Juan Bautista Gargantini