La senadora nacional de Patricia Bullrich, integrante de La Libertad Avanza, se refirió a la explosión de un paquete bomba registrada en la Escuela Superior de Gendarmería y aseguró que el episodio “no estuvo ligado a lo que sucedió en estos días”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, sostuvo que, según la información que recibió de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el hecho no tendría relación con el paro general convocado por la CGT durante el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

“Uno puede quedarse más tranquilo que no han llegado a tanto”, señaló la legisladora, al intentar llevar tranquilidad sobre el contexto político y social en el que ocurrió el episodio.

Cómo fue la explosión en Gendarmería

La explosión se produjo el viernes por la tarde en la sede de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina, ubicada en la Avenida Paseo Colón 533, en el barrio porteño de San Nicolás.

De acuerdo con el parte oficial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, tres personas resultaron heridas con quemaduras. Dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Argerich, mientras que una cuarta persona fue asistida con oxígeno en el lugar.

El informe indicó que la explosión se originó en una encomienda compuesta por tres paquetes que habían sido recibidos hace cuatro meses. Los bultos estaban almacenados en el piso once del edificio y uno de ellos detonó, lo que motivó la evacuación total del inmueble de manera preventiva.

Investigación judicial en curso

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se presentó en el lugar y mantuvo un diálogo con el director del SAME, Alberto Crescenti, aunque no realizó declaraciones públicas.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, encabezado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, con intervención de la fiscal Verónica Lara.

Las actuaciones fueron delegadas a la Policía Federal Argentina, a través del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), que trabaja para determinar el origen y las circunstancias del envío.