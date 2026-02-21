Fake news sobre ascensos en el Torneo Federal A: la verdad

Según wipipedia, se utiliza la locución inglesa fake news, para referirse a las noticias falsas, noticias falseadas, ​​infundios, ​​filfas​​​ o, coloquialmente, paparruchas;​​ una forma de bulo que difunde contenido seudoperiodístico a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión o redes. Siempre han existido las noticias engañosas, pero a partir de la emergencia de internet y de nuevas tecnologías de comunicación e información, las fake news han proliferado a lo largo y ancho del planeta.

El feriado de carnaval de lunes y martes hubo una oleada de versiones y rumores, en torno a un quinto ascenso al Torneo Federal A 2026, con las cuatro finales definidas el domingo pasado en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, donde se consumaron los ascensos de Atlético Escobar de la Liga de Ingeniero Maschwitz, Defensores de Vilelas (Chaco), FADEP (Fundación Amigos del Deporte) de Villa Russell del departamento de Maipú en el Gran Mendoza, y Tucumán Central.

La fake news nació en La Pampa. Apenas finalizado el partido entre Atlético Escobar y Ferro Carril Oeste de General Pico en la cuenta de Instagram de Blendesport.1047 y matchaday.lp, se posteó que "Habrá quinto ascenso" y agregó que "lo confirmaron desde la Liga Pampeana a Ferro de Pico" arrobando al club. La publicación finalizó con "lo informó el Consejo Federal este domingo".

La noticia corrió en las redes, se hizo viral y comenzaron todo tipo de especulaciones al respecto. Y no todo terminó ahi, el propio presidente de La Amistad de Cipolletti y la Liga Deportivo Confluencia aseveró que "hasta el momento, no hay información oficial desde el Consejo Federal de AFA, son solo versiones y rumores que empezaron a salir de medios pampeanos, casi finalizado el partido de Ferro Carril Oeste de General Pico ante Escobar en Pergamino. No sabemos nada, ni nadie puede afirmar que esto sea cierto", en declaraciones al programa Grito Sagrado que se emite de lunes a viernes de 18 a 20 en Am 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Canal 24/7 de Noticias del Grupo Prima Multimedios.

El presidente de la entidad cipoleña admitió que "los cuatro perdedores de la finales, solicitamos en forma conjunta al Consejo Federal que haya tres ascenso para que el Torneo Federal A tenga este año 40 equipos y jugarlo en cuatro zonas de diez equipos".

Periodistas de Mejor Informado consultaron a fuentes del Consejo Federal entre lunes y martes donde se informó "nunca se pensó en más ascensos para el Torneo Federal A 2026, se jugará con 37 equipos. Es más, esta semana nos la tomamos entera. Sin gente trabajando es imposible armar un partido en cancha neutral, contactarnos con los dirigentes, la policía de la ciudad, los clubes que estarían involucrados. Fue una noticia o una falsa noticia que se hizo rumor o versión. No hay nada, no hubo nada"

Medios de todo el país, se hicieron eco, de una noticia inventada, que hoy a casi una semana, tenemos la seguridad que fue una irresponsabilidad del medio del norte de la provincia de La Pampa. Algunos comunicadores, de los denominados serios admitieron que un posible cruce entre La Amistad de Cipolletti y Ferro de Pico se iba a jugar en Bahía Blanca, en Villa Mitre u Olimpo.

El medio pampeano aseveró que "en el entretiempo del Consejo Federal les avisaron a los dirigentes de Ferro, que había un ascenso más y que se anunciaba el mismo domingo". Falso. Mentira.

Toda la semana hasta el miércoles, muchas radios, diarios digitales y de papel, redes sociales (cuentas de facebook, instagram y twitter) seguían asegurando que el Consejo Federal iba a dar la noticia.

En otros tiempos, se hubiera dicho, "la noticia que no fue", hoy se habla de fake news. Lo irrefutable es que no habrá ascensos, que se jugó con la ilusión de jugadores, cuerpos técnicos, socios, hinchas, simpatizantes de equipos involucrados.

Se supo en menos de tres días, que la noticia fue inventada, trucha, mentira. La irresponsabilidad no tiene castigo. Y más que nunca los que pretenden "sus cinco minutos de fama", la tuvieron. Eso, si. ¿Valió la pena?.