La controversia se originó durante la sesión del 19 de febrero de 2026 en la Cámara baja, en pleno debate por la reforma laboral impulsada por el oficialismo. La legisladora kirchnerista, Florencia Carignano, fue filmada desconectando cables de micrófonos y dispositivos técnicos en el recinto.

El video fue difundido por la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien registró el momento y reclamó sanciones contra su par. En las imágenes se observa a Carignano manipulando conexiones técnicas mientras se desarrollaba la votación.

La acción ocurrió luego de que el presidente de la Cámara, Martín Menem, diera por aprobado el plan de labor parlamentaria en una votación rápida donde el oficialismo y bloques aliados impusieron su mayoría.

El pedido de expulsión

Tras la difusión del video, La Libertad Avanza solicitó la expulsión inmediata de la diputada por considerar que incurrió en “actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático”.

Para avanzar con esa medida, el oficialismo necesita reunir los dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados. Ese escenario implicaría el acompañamiento de bloques no peronistas e incluso sectores del Partido Justicialista, algo que, según fuentes parlamentarias, aparece como inviable en el actual contexto.

La defensa de Carignano

En declaraciones a Radio 10, Carignano sostuvo: “¡Lo volvería a hacer! Porque mi rol ahí es defender a los laburantes, defender las leyes que hicieron grande este país, defender el futuro de todos”.

La legisladora aseguró que volvió a conectar los dispositivos “a los dos minutos” y afirmó que la viralización del episodio buscó “desviar la discusión” del contenido de la reforma laboral.

Además, acusó al oficialismo de “violar el reglamento” y cuestionó la modalidad de tratamiento del proyecto. “No íbamos a permitir que una ley que rompe todos los derechos se aprobara de ese modo”, señaló.

Reforma laboral y clima político

El episodio se produjo en un contexto de alta tensión política por el tratamiento de la reforma laboral, uno de los proyectos centrales del oficialismo en el Congreso.

El debate generó cruces entre bloques, cuestionamientos sobre el procedimiento parlamentario y una fuerte repercusión en redes sociales, donde el video del incidente acumuló miles de visualizaciones.