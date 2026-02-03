James Rodríguez atraviesa un momento especial en su carrera deportiva. La estrella de la selección colombiana está hace un mes sin club y entrenando por su propia cuenta. Pensando que se termina las opciones, y que el Mundial está a cinco meses, el jugador podría recaer en un equipo argentino, y así tener rodaje de car a Estados Unidos, Canadá, México 2026.

EL último partido del colombiano de 34 años fue el 8 de noviembre del 2025, cuando el León de México cayó ante Puebla por 2-1. Desde ese entonces, el futbolista lleva 80 días sin actividad oficial. Ante este panorama, el jugador fue ofrecido a diferentes clubes de Sudamérica, la gran mayoría de ellos disputarán Copa Libertadores. Entre los nombres parecen Platense y Estudiantes de La Plata.

con 19 años, James conquistó el fútbol argentino con la camiseta de Banfield

Desde el Calamar analizan la propuesta, sabiendo que en caso de querer sumar al exReal Madrid, Bayern Múnich, deberá conseguir aportes externos ya que su salario sería elevado. Para el jugador, sería una buena medida para llegar de buena forma a la cita mundialista donde el seleccionado de Néstor Lorenzo puede ser protagonista.

Temporadas pasadas, tanto River como Boca mostraron su interés por el jugador, pero finalmente se terminó inclinando en el fútbol de México.

James Rodríguez tiene pasado en el fútbol Argentino, ya que disputó desde el 2008 al 2010 el torneo local con Banfield, ganando el Torneo Apertura del 2009, único título de la institución del sur.