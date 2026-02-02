Luego del empate como visitante frente a Rosario Central, apareció una nueva preocupación por lesiones en River: luego de abandonar el encuentro en el entretiempo, Sebastián Driussi tiene una molestia en el isquiotibial izquierdo y podría ser baja para el partido del sábado ante Tigre. El delantero se realizará estudios en el día de hoy y los mismos confirmarán si tiene una lesión y, en ese caso, cuánto tiempo tendrá de baja.

Luego de un primer tiempo en el que le anularon un gol por posición adelantada tras una serie de rebotes, Driussi fue sustituido por Maximiliano Salas antes de arrancar la segunda mitad. A cinco días de la próxima fecha del Torneo Apertura frente a Tigre en el Monumental, el entrenador Marcelo Gallardo podría no contar con el ex Austin FC y Zenit por primera vez en el campeonato. La primera opción para su reemplazo, como lo fue en Rosario, sería Salas, aunque los juveniles Ian Subiabre y Agustín Ruberto también podrían meterse.

La racha sin goles de Driussi

Más allá de su reciente problema físico, los números del flamante '9' de River no son para nada alentadores. Ya son 13 partidos sin marcar para el Gordo, que no anota desde el 21 de agosto de 2025, en el duelo de Copa Libertadores ante Libertad. Si bien estuvo algo más de un mes afuera por distintas lesiones musculares, la sequía del atacante que llegó por unos 10 millones de dólares hace un año es una de las cuestiones que más preocupa en el Millonario.