La Liga Federal va tomando color de cara a su nueva edición. La Confederación Argentina de Básquet confirmó que 92 equipos serán los animadores de 16 provincias, divididos en siete conferencias. La Sur estará integrada por equipos de Rio Negro y Neuquén.

A través de su Departamento de Competencias, la CAB informa que el pasado 23 del corriente finalizó el plazo de inscripción para La Liga Federal 2026, el certamen más grande y federal del básquetbol nacional. Esta nueva edición de la tercera categoría, mantiene su fecha estimada de inicio entre el 26 de febrero y el 6 de marzo.

Para esta edición, serán siete conferencias, donde la Sur tendrá 8 clubes compitiendo. Si bien aún no se sabe el formato completo, clasificados y forma de disputa de playoffs, si se determinó que en la primera fase será todos contra todos a juegos ida y vuelta.

Independiente y Regina, dos que estarán en una nueva Liga Federal

La Conferencia Sur estará compuesta por el campeón del Pre Federal: Pacífico, Perfora, Independiente, Centro Español, Atlético Regina, Deportivo Roca, más el campeón de la zona ascenso; Petrolero Argentino, y el ganador de la promoción; Club Plottier.

Para esta edición, se recuperaron dos clásico convocantes; a la continuidad de Independiente vs Pacífico, se reanudará el duelo entre Perfora y Petrolero de Plaza Huincul, mientras que se jugará por primera vez en instancia nacional, el duelo entre Centro Español y Club Plottier.

Como todos los años, la edición 2026 volverá a poner en juego dos ascensos a la Liga Argentina, segunda categoría del básquet nacional. Temporada pasada, Perfora llegó a la final por el ascenso, cayendo ante Central Entrerriano en tres juegos.