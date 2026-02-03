¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 03 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
A un mes de su inicio

Formato confirmado para la Liga Federal de Básquet 2026: ocho equipos zonales van por todo

La competencia tendrá ocho equipos zonales que integraran el único grupo de la Conferencia Sur. Son 92 los clubes de todo el país los que protagonizarán el certamen desde fines de febrero.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 03 de febrero de 2026 a las 11:39
PUBLICIDAD
Pacífico y Perfora animaron la gran final el Prefederal, y buscarán ser protagonistas en la Liga 2026

La Liga Federal va tomando color de cara a su nueva edición. La Confederación Argentina de Básquet confirmó que 92 equipos serán los animadores de 16 provincias, divididos en siete conferencias. La Sur estará integrada por equipos de Rio Negro y Neuquén.

A través de su Departamento de Competencias, la CAB informa que el pasado 23 del corriente finalizó el plazo de inscripción para La Liga Federal 2026, el certamen más grande y federal del básquetbol nacional. Esta nueva edición de la tercera categoría, mantiene su fecha estimada de inicio entre el 26 de febrero y el 6 de marzo.

Para esta edición, serán siete conferencias, donde la Sur tendrá 8 clubes compitiendo. Si bien aún no se sabe el formato completo, clasificados y forma de disputa de playoffs, si se determinó que en la primera fase será todos contra todos a juegos ida y vuelta.

Independiente y Regina, dos que estarán en una nueva Liga Federal

La Conferencia Sur estará compuesta por el campeón del Pre Federal: Pacífico, Perfora, Independiente, Centro Español, Atlético Regina, Deportivo Roca, más el campeón de la zona ascenso; Petrolero Argentino, y el ganador de la promoción; Club Plottier.

Para esta edición, se recuperaron dos clásico convocantes; a la continuidad de Independiente vs Pacífico, se reanudará el duelo entre Perfora y Petrolero de Plaza Huincul, mientras que se jugará por primera vez en instancia nacional, el duelo entre Centro Español y Club Plottier.

Como todos los años, la edición 2026 volverá a poner en juego dos ascensos a la Liga Argentina, segunda categoría del básquet nacional. Temporada pasada, Perfora llegó a la final por el ascenso, cayendo ante Central Entrerriano en tres juegos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD