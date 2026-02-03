Una mujer de 34 años se encuentra en grave estado tras recibir múltiples puñaladas este lunes por la tarde en la ciudad de Cutral Co. El ataque ocurrió en una vivienda ubicada en las calles Alem y Mariano Moreno, en el barrio Centro Sur, alrededor de las 15:30, y fue provocado por un hombre, cuyo motivo aún se investiga.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Complejidad Media, donde los médicos lograron estabilizarla. Actualmente, permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva debido a la gravedad de las heridas recibidas.

Además de la mujer, un hombre adulto mayor también resultó herido durante el incidente. Sus lesiones fueron consideradas de carácter leve, y se espera que reciba el alta en las próximas horas, según informó La Voz de Neuquén.

El presunto autor del ataque, un varón de edad avanzada, también sufrió heridas durante el altercado. Se encuentra internado bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Aunque las autoridades no precisaron el motivo detrás de la agresión, según trascendió el hombre mayor podría haber intentado intervenir en el ataque. Según fuentes confiables, uno de los involucrados presenta heridas superficiales, pero su estado es estable y permanece en observación médica.