El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó públicamente el accionar del agente Ezequiel Geremías Dina, de la Policía provincial, quien arriesgó su propia vida al arrojarse al agua para rescatar a una pareja de turistas que había quedado atrapada por la corriente en la zona oeste de Bariloche. El reconocimiento oficial llegó tras un operativo que evitó una tragedia en el arroyo Angostura, en pleno Circuito Chico, uno de los sectores más visitados durante el verano.

El hecho ocurrió el ayer por la tarde, minutos después de las 16, cuando dos jóvenes de 25 años, que caminaban por la costa del Lago Moreno, decidieron ingresar al agua para sortear un tramo que no podían atravesar por tierra. Sin embargo, lo que parecía una maniobra sencilla se transformó rápidamente en una situación límite: perdieron contacto con el fondo y quedaron a merced de la corriente, con mochilas pesadas y la ropa completamente empapada, sin fuerzas para regresar a la orilla.

Ante la desesperación, comenzaron a pedir auxilio a los gritos. Fue entonces cuando un transeúnte que pasaba por el Puente Angostura, en el sector de Bahía López, escuchó el pedido de ayuda y dio aviso inmediato a la Policía. Personal de la Unidad 55, que realizaba tareas de prevención en la zona, llegó rápidamente al lugar.

Al evaluar la escena, el agente Ezequiel Geremías Dina advirtió que los turistas se encontraban a unos seis metros de la costa, con serias dificultades para mantenerse a flote y en riesgo inminente de ser arrastrados por la corriente. Sin dudarlo, y consciente del peligro, el efectivo se arrojó al agua para auxiliarlos de manera directa.

Gracias a su intervención, logró arrastrar a ambos jóvenes hasta la orilla, evitando un desenlace trágico. Ya en tierra firme, se constató que los turistas estaban conscientes, aunque con signos evidentes de agotamiento extremo producto del esfuerzo y el estrés vivido.

Minutos después, arribaron al lugar Bomberos Voluntarios, personal de Protección Civil y del Parque Municipal, quienes brindaron las primeras asistencias médicas y controlaron el estado de salud de los rescatados. Posteriormente, la pareja fue trasladada en un móvil policial hasta el Hotel Patagonia Sur, donde se encuentran alojados durante su estadía en la ciudad.

El agente Dina también fue evaluado por los equipos de emergencia y se confirmó que se encontraba en buen estado de salud, aunque con signos de cansancio lógico tras el esfuerzo físico realizado. Finalizadas las actuaciones, fue trasladado a su domicilio para su recuperación.

La magnitud del gesto no pasó desapercibida. A través de un mensaje público, el gobernador Alberto Weretilneck resaltó el accionar del efectivo y lo puso como ejemplo del rol que cumple la Policía en el territorio. “Actuó con rapidez, coraje y un enorme sentido de responsabilidad, reflejando la formación y la vocación con la que nuestros policías cuidan a la comunidad y a quienes visitan nuestra provincia”, expresó.

Además, el mandatario subrayó que este tipo de intervenciones “nos enorgullecen y muestran el valor de una fuerza presente en el territorio, preparada para intervenir y proteger cuando más se la necesita”, reforzando el respaldo institucional al trabajo diario de la Policía de Río Negro, especialmente en zonas turísticas de alta concurrencia.

El episodio generó conmoción entre quienes se encontraban en Bahía López, un sector muy visitado durante la temporada estival, y volvió a poner en agenda los riesgos de ingresar al agua en sectores no habilitados. Desde los organismos de seguridad reiteraron la importancia de no subestimar corrientes, profundidades ni el peso de los elementos transportados, incluso en lugares que parecen tranquilos.