A pocos días del inicio de la Fiesta Nacional de la Confluencia, que se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero en la Isla 132 de Neuquén Capital, el municipio local y emitido varias recomendaciones para garantizar una experiencia segura y placentera para todos. El evento contará con una destacada cartelera de artistas locales y nacionales, como Trueno, Luciano Pereyra, Angela Torres, Luck Ra, La Joaqui, y No Te Va A Gustar, entre otros, con entrada gratuita al predio.

Sin embargo, la organización recomendó no asistir con mascotas. El alto volumen de la música y el estrés generado por la multitud pueden ser perjudiciales para los animales, causando daños a su audición y aumentando su nivel de ansiedad.

Además, el caos generado por el gran número de personas puede hacer que los animales se asusten y se pierdan fácilmente. La mejor opción es dejarlas en casa o en un lugar tranquilo, asegurando su bienestar mientras los asistentes disfrutan del evento.

"Queremos evitar que sufran. La mejor forma de demostrarles nuestro amor es asegurándonos de que estén en un lugar tranquilo y seguro mientras nosotros disfrutamos en la Isla 132", señalaron desde el municipio.

El municipio de Neuquén, en colaboración con la Policía, recordó también los objetos prohibidos en el predio, como bebidas alcohólicas, elementos inflamables, sombrillas, reposeras, conservadoras y objetos cortopunzantes.

Se permitirá el ingreso de agua, protector solar y sombreros, dado que se esperan altas temperaturas durante los días de fiesta. Además, se indicó que cada acceso estará debidamente señalizado y contará con entradas diferenciadas para hombres, mujeres y familias.

Para quienes asistan con menores, se recomienda registrarlos en las carpas indicadas, donde se les colocará una pulsera con el número de contacto del tutor, en caso de que se separen.

También se aconseja tener precaución al dejar objetos en el interior de los vehículos, ya que se han registrado casos de robos con inhibidores de alarmas. Por último, quienes adquirieron entradas preferenciales deberán ingresar por la calle Linares, ya que este acceso será más directo y fluido.

Con estas recomendaciones, las autoridades buscan garantizar la seguridad y el disfrute de los miles de asistentes que se esperan para esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, un evento que promete ser un éxito tanto en lo artístico como en lo organizativo.