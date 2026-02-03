Una negociación que entra en zona crítica

La reforma laboral impulsada por el Gobierno entró en una etapa decisiva. Este martes se desarrollan reuniones clave en el Senado para intentar cerrar los acuerdos necesarios que permitan su aprobación, en medio de fuertes diferencias con bloques considerados dialoguistas.

La jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, encabeza los encuentros con el llamado “grupo de los 44”, un espacio que ya resultó determinante en votaciones anteriores y que ahora vuelve a ser central para definir el futuro de la iniciativa.

El objetivo es claro: garantizar los votos no solo en general, sino también en cada uno de los artículos, especialmente en aquellos que forman parte del núcleo más sensible del proyecto.

Los artículos que traban el acuerdo

Las mayores discusiones giran en torno a tres ejes que generan preocupación en distintos sectores políticos y provinciales: la rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas, el nuevo esquema para afrontar indemnizaciones y la vigencia de los convenios colectivos de trabajo.

En el plano fiscal, la propuesta de reducir la carga sobre las empresas abrió una fuerte discusión con gobernadores, que advierten por el impacto que eso tendría en los recursos de las provincias. Desde el Gobierno analizan alternativas de compensación, pero las diferencias siguen sobre la mesa.

Al mismo tiempo, la iniciativa incluye cambios en aportes patronales y otros tributos, lo que suma tensión en un contexto donde las finanzas provinciales ya atraviesan un escenario ajustado.

El debate por las indemnizaciones

Otro punto que concentra críticas es la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, pensado para cubrir indemnizaciones por despido a partir de aportes empresariales. La discusión pasa por quiénes podrían utilizar ese sistema y cómo impactaría en los recursos destinados al sistema previsional.

En las conversaciones se evalúan límites para que ese mecanismo alcance principalmente a pequeñas y medianas empresas, en un intento por acercar posiciones y evitar un rechazo más amplio dentro del recinto.

Votos asegurados… pero no suficientes

El oficialismo cuenta con un núcleo de apoyos que le permitiría avanzar en la aprobación en general, pero el verdadero desafío está en sostener cada artículo durante la votación en particular. Allí es donde se definen los cambios más profundos y donde cualquier desacuerdo puede modificar el texto o frenar partes clave de la reforma.

Por eso, las negociaciones se mantienen abiertas hasta último momento, con intercambio constante entre legisladores, representantes del Gobierno y referentes provinciales.

Un clima de presión creciente

La discusión avanza en un clima cargado de tensión política y social. Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta para fomentar el empleo registrado, sectores de la oposición y gobiernos provinciales advierten sobre sus posibles efectos fiscales y laborales.

Con reuniones que se multiplican y definiciones que se negocian al detalle, el Senado se prepara para una votación que no solo pondrá a prueba las mayorías, sino que también dejará expuesto hasta dónde están dispuestos a ceder los distintos espacios para que la reforma laboral se convierta en ley.