Un operativo de seguridad se desplegó en Allen luego de que, tras el incendio de la antigua casona Ramasco, se constatara la presencia de un proyectil de gran tamaño en el interior del inmueble. El hallazgo se produjo el lunes durante la mañana, cuando personal policial y dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaban en el lugar para sofocar las llamas.

El aviso inicial se recibió alrededor de las 7:20, alertando sobre un incendio en la intersección de Martín Fierro y Ruta Provincial 65. Al arribar al sitio, los bomberos detectaron el proyectil en una de las habitaciones de la vivienda, lo que motivó la inmediata comunicación con la Brigada de Explosivos.

Si bien el propietario del inmueble indicó que se trataba de un proyectil de la Marina y aseguró que no representaba riesgo, las autoridades dispusieron un protocolo de seguridad. La Brigada de Explosivos informó que intervendría una vez que el incendio estuviera completamente controlado, para garantizar la seguridad de vecinos y trabajadores de la zona.

Finalmente, durante la tarde, el proyectil fue detonado de manera controlada, lo que provocó un fuerte estruendo que se sintió en gran parte del sector del Parque Industrial. Como medida preventiva, se interrumpió el tránsito sobre el acceso Martín Fierro mientras se desarrollaba el procedimiento.

Casona histórica

El incendio destruyó gran parte de la histórica casona Ramasco, un edificio emblemático de la ciudad construido en 1910. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego, y las actuaciones continúan bajo investigación. El hecho generó preocupación en la comunidad por la magnitud del operativo y por la pérdida de un inmueble considerado parte del patrimonio local.