Impacto en un punto clave de circulación

Una mañana cargada de tránsito terminó con un violento choque en uno de los sectores más transitados del ingreso a la ciudad de Neuquén. Una camioneta Fiat Fiorino blanca y un Peugeot 208 gris colisionaron sobre la exRuta 22, en la zona de puentes, a metros de una estación de servicio.

La fuerza del impacto dejó a ambos vehículos detenidos sobre la cinta asfáltica, con daños visibles: la camioneta presentaba el golpe del lado derecho y el auto del lado izquierdo.

Dos personas trasladadas

En el Peugeot viajaba una mujer mayor de edad y en la camioneta un hombre joven. Ambos resultaron heridos y personal del SIEN los trasladó a un centro de salud para su atención.

Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones, mientras los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y asegurar la zona.

Pericias en plena calzada

Tras el choque, peritos realizaron tareas de rigor sobre la ruta, con levantamiento de evidencias, fotografías y mediciones para determinar cómo se produjo la colisión. Durante ese operativo, los vehículos permanecieron sobre la calzada, lo que redujo la circulación y generó congestión en un horario de alto movimiento.

Automovilistas que pasaban por el sector manifestaron malestar por las demoras, en un tramo que ya suele presentar tránsito intenso incluso en condiciones normales.

Lo que dicen de la mecánica del choque

De acuerdo a lo que relataron vecinos de la zona, el Peugeot circulaba por Mosconi en dirección a Cipolletti, mientras que la camioneta habría intentado incorporarse a esa vía sin advertir la presencia del otro vehículo.

Esa maniobra derivó en el impacto en un punto donde convergen flujos constantes de autos, camiones y utilitarios, y donde cualquier error se multiplica por la velocidad y el volumen de tránsito.

Un sector bajo tensión constante

La zona de puentes y accesos por Ruta 22 concentra a diario un tránsito cargado y maniobras ajustadas, especialmente en horarios laborales. El choque de este martes volvió a exponer la fragilidad de ese corredor, donde un segundo de distracción puede derivar en consecuencias graves.

Mientras avanzan las pericias para establecer responsabilidades, la circulación comenzó a normalizarse de manera paulatina, aunque las marcas del impacto y las demoras volvieron a dejar en evidencia el nivel de riesgo que convive a diario con quienes ingresan y salen de la ciudad.

Solidaridad a marzo

Según relataron varios testigos y, sobre todo uno de los placeros que mantienen los espacios verdes y se encontraba trabajando al momento del choque, ningún vehículo detuvo su marcha para asegurarse de que las personas accidentadas estuvieran bien, o para ofrecer cualquier tipo de asistencia.