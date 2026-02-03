Puerto Patriada: el fuego está contenido en un 85%, pero aun hay focos activos

El incendio forestal que afecta al paraje de Puerto Patriada, en la zona del noroeste de la provincia del Chubut, está contenido en un 85% de acuerdo al último informe emitido ayer por la noche por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), organismo dependiente de la Secretaría de Bosques.



Aun existe un foco ígneo activo en la zona del Arroyo El Blanco, en tanto que otras áreas se mantienen bajo supervisión. La superficie afectada a causa de las llamas aún no fue determinada y el fuego impactó sobre matorrales, bosque implantado y bosque nativo. Las causas del siniestro natural aun son motivo de investigación.



Del operativo participan actualmente 158 personas, entre brigadistas, técnicos y personal de apoyo. Equipos de las bases de Epuyén y El Maitén realizaron recorridos de detección de puntos calientes en los sectores de La Burrada y kilómetro 6 de El Coihue.



En la región “Tinelli”, personal combatió focos secundarios en un área de ñirantal, donde se realizaron líneas de defensa y tareas de enfriamiento en los sectores accesibles con equipos de agua.



En El Retamal se trabajó sobre los focos activos mediante herramientas manuales y equipos hídricos, mientras que maquinaria pesada avanzó en la apertura de fajas cortafuego. En ese sector hubo apoyo permanente de cisternas y autobombas para garantizar el abastecimiento de agua.



Durante la jornada de hoy está previsto reforzar los recorridos en La Burrada y El Coihue, y continuar con tareas de apertura de fajas y enfriamiento en El Retamal, manteniendo el despliegue de recursos terrestres y aéreos.

